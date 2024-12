X、プレミアム会員しか見えない投稿機能を開発か

ソフトウェアエンジニアのNima Owji(@nima_owji)氏は12月15日、自身のXアカウントを通じて、Xがポストの公開範囲を有料プラン加入限定にする機能の開発に取り組んでいると伝えた。

同氏のポストに添付されたスクリーンショットには、投稿画面上部のドロップダウンメニューを開き、投稿の公開範囲を全員または有料プラン加入者から選択する様子が写っている。

BREAKING: X is working to let you post EXCLUSIVELY for the PREMIUM users! pic.twitter.com/xm19rIFtJA