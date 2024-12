スーパーマリオ一色の丸の内、スタンプラリーは大人も大満足だった！

冬の丸の内といえば、仲通りのイルミネーションがキラキラと輝き、歩いているだけでわくわく楽しい気分になります。

そんな丸の内ですが、見どころはイルミネーションだけではありません。今年は「スーパーマリオ」とコラボした冬のホリデーイベントが開催中なんです!

丸ビルをはじめとした丸の内エリア内の各スポットに「スーパーマリオ」のオブジェが登場したり、各店でスペシャルメニューやスペシャルグッズが販売されたり。そして注目のイベントはスタンプラリー。かなり人気のイベントとなっています。実は私もつい先日、休日に丸の内を訪れたのですが、驚くほどたくさんの家族連れがいて、子供たちは全員といっても大げさではないほど多くがスタンプラリー台紙を持っていました。その日は時間がなくて参加できなかったのですが、楽しそうな子供たちを見て大人の私もやってみたいな…という気持ちに。そんなわけで日を改めて私も参加してきました!

【丸ビル】高さ約13メートルのオブジェも楽しみながら、2つのスタンプをゲット!

まず訪れたのは、丸ビル。ここでは1階マルキューブに高さ約13メートルにもなる巨大なオブジェが登場しているんです! せっかくなのでスタンプラリーと一緒にエリア内のオブジェも見てまわろうと思います。

見上げる高さのオブジェは迫力満点! おなじみのスーパースターやスーパーキノコなどのアイテムが浮かびます。多くの人が足を止めて写真を撮影していました。こちらのオブジェ、毎日17:00からはライティングショーも実施されるので、そちらも見てみたい…!

そして、このオブジェのすぐそばには、「スーパーマリオ POP UP STORE」が出店中。スーパーマリオグッズがたくさん販売されています。

このPOP UP STOREでスタンプラリー台紙を購入しました。1枚200円です。ちなみに、同じく丸ビルのTSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHIや、丸の内オアゾの丸善 丸の内本店などでも台紙を購入することができます。

早速丸ビル1階のスタンプを押していきます。

1つ目のマリオのスタンプがきれいに押せて大満足。丸ビルはもう1か所、3階の回廊部分にもスタンプがあるということなので、そちらに向かいます。

丸ビル3階のスタンプはクリボー! ちなみに私、ゲーム激弱のためゲーム開始直後に出会うクリボーで何度もゲームオーバーになってきたという過去があります。因縁の相手です(笑)。

【新丸ビル】ピーチのスタンプを押すついでに一緒に写真も撮れちゃうフォトスポット!

続いて訪れたのは、お隣の新丸ビル。ここでは3階のアトリウムにピーチと写真が撮れるフォトスポットが登場しています。

そんな新丸ビルにあるのは、もちろんピーチのスタンプ! スタンプが設置されているのは6階です。

ちなみに新丸ビルではオブジェのほかに、1階にマリオたちが雪だるまになったオーナメントが飾られたクリスマスツリーも発見。こちらもかわいい!

【丸の内オアゾ】カラフルなヨッシーたちに迎えられてスタンプをゲット!

続いては丸の内オアゾへ。ここでは1階の〇〇広場(おおひろば)で「ヨッシーたちのカラフルブライトゾーン」が見られます。

スタンプは6階ということで、上の階へ…。スタンプはヨッシーでした!

【丸の内テラス】休憩にも最適な広場にルイージのオブジェ

お次は丸の内テラスへ。ここでは丸の内テラスの外の広場にオブジェがあります。ベンチなどもあるので、ちょっと休憩しつつオブジェを眺めるのもいいですね。

ここでは館内1階にスタンプ台が設置されていて、ルイージのスタンプをゲットしました。

【丸の内ブリックスクエア 一号館広場】キノピオがいっぱい!

さてさて、来た道を戻り、スタート地点の丸ビルも過ぎ、やって来たのは丸の内ブリックスクエア。ここでは一号館広場にキノピオたちのカラフルなオブジェが登場しています。

スタンプは館内の1階に設置。もちろんキノピオのスタンプです。

【国際ビル】土管のフォトスポットは記念撮影にぴったり!

続いてはクニギワ(国際ビル)へやって来ました。ここでは1階で、スーパーマリオの世界観に欠かせない土管に入って写真を撮ることができます。

背景のイラストは異なりますが、土管のフォトスポット自体は丸ビルや新丸ビルにもあります。ですが、かなり人気で撮影待ちをしている人が多くみられます。その点こちらは人通りも少し落ち着くので、比較的早く写真を撮ることができそうです。

ここのスタンプはフォトスポットのすぐそば。クッパのスタンプです! しかしここでちょっと押すのを失敗…クッパの左側の爪の先が上手く押せず少しだけ落ち込みました…(泣)

【二重橋スクエア・東京ビルTOKIA】スタンプラリー、ラストスパートだ!

さあ残るスタンプもあと2つ! 残りの2か所にはオブジェはなく、スタンプのみとなります。

まずはクニギワ(国際ビル)お隣の二重橋スクエアへ、ランチ時でにぎわう、そしてめちゃくちゃ美味しそうな香りの漂う地下1階のグルメフロアでスタンプをゲット!

そしていよいよラストは東京ビルTOKIA。地下1階でスタンプをゲット! ここはテレサのスタンプ。個人的に、スーパーマリオのキャラの中でテレサが1番好きです。

ついにスタンプラリー、コンプリート!

スタンプを全て集めたら、景品引換所へゴー! 引換所はいくつかありますが、私は最初にスタンプラリー台紙を購入した丸ビルのスーパーマリオ POP UP STOREへ戻ることに。

スタッフの方に台紙を見せると、最後のスタンプを押させてもらえます。ひときわ大きなスタンプに少し緊張…

緊張の一瞬でしたが、無事きれいに押すことができ、すべてのスタンプが集まりました!

スタンプを全て集めると、「オリジナルステッカー5種セット」と「A5オリジナルクリアファイル」が景品としてもらえます。これがもらえるなんて、参加料の200円はかなり安いのでは?

そんなわけで大満足だったスタンプラリー。オブジェも見ながらゆっくり回っていたので、1時間半ほどかかりました。休日など混雑する時は、時間に余裕を見ていった方がいいかもしれないですね。

子供たちが楽しめるのはもちろん、スタンプラリーを久々にやった大人の私もスーパーマリオの世界観に染まった丸の内とともにたっぷり楽しむことができました! 丸の内エリア内を結構広く歩き回りながらスタンプを集めることになるので、運動不足な大人の皆さまにもオススメです!(笑)

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET'S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~ スタンプラリー

開催期間:2024年11月14日(木)~2025年1月13日(月・祝)

※1月1日(水・祝)は全館休館のため休止

料金:¥200(税込)

台紙販売場所:

・丸ビルB1F OKOSHIYA TOKYO

営業時間:10:00~21:00、日祝 10:00~20:00

・丸ビルB1F 祇園 北川半兵衞

営業時間:10:00~21:00、日祝 10:00~20:00

・丸ビル 1F マルキューブ/スーパーマリオ POP UP STORE

営業時間:11:00~20:00

・丸ビル4F Be organic

営業時間:11:00~21:00、日祝11:00~20:00

・丸ビル/TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI 4Fレジカウンター

営業時間:11:00~21:00、日祝11:00~20:00

・丸の内オアゾ/丸善・丸の内本店 各階レジ

営業時間:9:00~21:00

・三菱ビル 1F/Marunouchi Happ.STORE

営業時間:11:00~20:00、土12:00~18:30

・丸の内二丁目ビル 1F/Marunouchi Happ. Stand & Gallery

営業時間:11:00~ 21:30、土日祝11:00~19:30

景品引換場所:

・丸ビル 1F マルキューブ/スーパーマリオ POP UP STORE

営業時間:11:00~20:00

・丸ビル 3F/特設カウンター

営業時間:土日祝15:00~21:00

・丸ビル/TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI 4Fレジカウンター

営業時間:11:00~21:00、日祝11:00~20:00

・丸の内オアゾ/丸善・丸の内本店 4Fギャラリー

営業時間:9:00~21:00

・三菱ビル 1F/Marunouchi Happ.STORE

営業時間:11:00~20:00、土12:00~18:30

・丸の内二丁目ビル 1F/Marunouchi Happ. Stand & Gallery

営業時間:11:00~ 21:30、土日祝11:00~ 19:30