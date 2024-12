えっ…私のiPhone、薄すぎ…？　iPhone 17 Airの驚きのコンセプトイメージ

アップルが2025年に発売するとうわさのiPhone 17 Airのコンセプトイメージが公開された。米メディアMacRumorsが11月21日にXに投稿した。

画像は「iPhone 17 Airの厚さはわずか6mm」になるといううわさをもとに制作されたもので、隣には現行モデルのiPhone 16 Pro Max(厚さ8.25mm)が比較用に並べられている。

これを見るに、iPhone 17 Airはかなり薄くなると言えそうだ。「画面は大きい方がいいけどスマホは軽くあって欲しい」というユーザーはこぞって乗り換えることだろう。

もちろん、価格次第ではあるが。

If the rumors are true, the iPhone 17 Air will be the thinnest iPhone ever! pic.twitter.com/lAUD5XhZwV