アップル「iPhone 17 Pro」カメラが横並びに？

アップルが2025年に発売するiPhone 17 Proのコンセプトイメージが公開された。米メディアApple Hubが11月26日にXに公開した。

同紙は米メディアThe Informationが11月25日に報じた「カメラバンプが従来のガラス製からアルミニウム製の大型長方形に変更される」とのうわさを元に、コンセプトイメージを制作したと伝えている。

そして登場したのが掲載の画像なのだが、これはどう見てもpixelである。pixelよりも、カメラ位置がちょっと上部に寄っている。

本当にこんなデザインで発売されるのだろうか?

Apple is reportedly working on a major redesign for the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max ‼️



- Aluminum frame instead of Titanium

- Larger rectangular camera bump made of aluminum instead of glass

- Bottom half remains glass for wireless charging



Source: @theinformationpic.twitter.com/tg1M8XnOT2