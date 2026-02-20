アップル、普通のiPadもAI対応に?　A18チップ搭載で進化か

アップルがまもなく発売すると噂のiPad 第12世代には、A18チップが搭載されるという。米メディアMacRumorsが2月17日に報じた。

現行のiPad 第11世代はA16チップを搭載しているが、アップルのAI機能「Apple Intelligence」を利用するには、A17 Pro以降のチップ、もしくはMシリーズチップが必要なため、現行モデルはギリギリ対応していない状況にある。

今回、A16からA18へと2世代分チップが強化されることで、iPad（第12世代）でもようやくApple Intelligenceが使えるようになる。そしてこれによりiPhoneやMac、iPad ProやiPad Airなど、アップルが現在販売しているすべての主要製品がApple Intelligenceに対応することになり、製品間での使える機能に差がなくなるというわけだ。

iPadの通常（無印）モデルは最も手頃な価格のiPadであり、多くの人に利用されている。そのiPadでApple Intelligenceが使えるようになることで、AI機能を体験できるユーザーの数が大幅に増えることになりそうだ。

なお、A18チップに移行することでグラフィック処理性能の向上、大幅に高速化されたAI処理エンジンの搭載、メモリ性能の改善、バッテリー持ちの向上などが期待できるため、Apple Intelligenceを利用しないユーザーにとってもメリットになる。