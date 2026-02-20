篠原修司のアップルうわさ情報局 第2402回
アップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
2026年02月20日 20時00分更新
アップルがまもなく発売すると噂のiPad 第12世代には、A18チップが搭載されるという。米メディアMacRumorsが2月17日に報じた。
現行のiPad 第11世代はA16チップを搭載しているが、アップルのAI機能「Apple Intelligence」を利用するには、A17 Pro以降のチップ、もしくはMシリーズチップが必要なため、現行モデルはギリギリ対応していない状況にある。
今回、A16からA18へと2世代分チップが強化されることで、iPad（第12世代）でもようやくApple Intelligenceが使えるようになる。そしてこれによりiPhoneやMac、iPad ProやiPad Airなど、アップルが現在販売しているすべての主要製品がApple Intelligenceに対応することになり、製品間での使える機能に差がなくなるというわけだ。
iPadの通常（無印）モデルは最も手頃な価格のiPadであり、多くの人に利用されている。そのiPadでApple Intelligenceが使えるようになることで、AI機能を体験できるユーザーの数が大幅に増えることになりそうだ。
なお、A18チップに移行することでグラフィック処理性能の向上、大幅に高速化されたAI処理エンジンの搭載、メモリ性能の改善、バッテリー持ちの向上などが期待できるため、Apple Intelligenceを利用しないユーザーにとってもメリットになる。
この連載の記事
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
-
第2397回
iPhoneMacにもついに「充電上限」機能 バッテリー寿命を延ばす新設定、macOS 26.4で登場へ
-
第2396回
iPhoneアップル「iWork」終了？ 20年続いたブランド名を静かに削除
-
第2395回
iPhoneアップル、11万円前後のMacBook発表か 3月イベントの主役はこれ？
-
第2394回
iPhoneアップル、5つ以上の新製品を発表か
-
第2393回
iPhoneアップル初の折りたたみiPhone、いよいよ9月登場か iPhone 18 Proと同じA20 Pro搭載のうわさ
-
第2392回
iPhoneアップル初の有機EL版MacBook Pro実現へ？ パネル量産開始とのリーク
- この連載の一覧へ