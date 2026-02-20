篠原修司のアップルうわさ情報局 第2401回
アップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
2026年02月20日 20時00分更新
アップルがAI機能を備えたウェアラブルデバイスの開発を急いでいるようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月17日に報じている。
Gurman記者によると、開発中の製品はスマートグラス（AI搭載メガネ）、AIピン（小型ウェアラブルデバイス）、カメラ付きAirPodsの3つ。いずれもiPhoneと連携でき、現在開発が進められているより賢くなったSiriと連動する仕組みになるという。
また、3製品すべてにカメラが搭載され、AIが装着者の周囲の状況を「見て」質問に答えられるようになるとのことだ。
スマートグラスはMeta社の「Ray-Ban Meta」と競合する製品になる見込みで、すでにハードウェアエンジニアリングチームへのプロトタイプの提供も始まっているそうだ。
同製品には高解像度で写真・動画撮影ができるカメラのほか、周囲の状況をSiriに伝えるためのカメラも搭載される。2つ目のカメラはiPhoneのLiDARセンサーのように距離を測定することもできるという。
ただし、レンズそのものには画面（ディスプレー）は搭載されないらしく、音声でSiriに話しかけて操作する設計となっているそうだ。
また、電話、音楽再生、写真・動画撮影のほか、目の前の物体についてAIに質問したり、歩行中のナビゲーション、テキストの読み取り・カレンダーへの追加、リアルタイム翻訳なども利用できる可能性があるとのことだ。
デザインは複数のサイズとカラーが用意される予定で、ハイエンドな素材を使ったフレームを自社開発しているという。同製品は2027年の発売を目標としており、早ければ2026年12月には量産が始まる可能性もあるとのこと。
2つ目のAIピンは現時点では開発初期段階にあり、キャンセルになる可能性も残っているが、順調に開発が進めば2027年のリリースも考えられるという。
AIピンには低解像度のカメラが搭載され、写真や動画の撮影はできないが常時オンで周囲の様子を記録する仕組みとなっている。もちろんマイクも内蔵しており、一部のアップル社員は同製品を「iPhoneの目と耳」と呼んでいるとのこと。
注意点としては単独で動作するスタンドアロン製品ではなく、iPhoneのアクセサリーとして位置づけられる予定だということ。AirPodsに使われているものに似た専用チップが内蔵され、服やバッグにクリップで取り付けることもできるほか、ネックレスとして首から下げられる穴も設けられているという。
3つ目のカメラ付きAirPodsはAIピンよりも開発が進んでおり、早ければ2026年中にも登場するとされている。AIピン同様に低解像度のカメラが搭載され、写真撮影ではなく情報収集に特化した設計になるという。
将来的にはレンズに拡張現実（AR）表示機能を備えたスマートグラスの開発も計画されているが、それはまだ数年先になるとみられている。
この連載の記事
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
-
第2397回
iPhoneMacにもついに「充電上限」機能 バッテリー寿命を延ばす新設定、macOS 26.4で登場へ
-
第2396回
iPhoneアップル「iWork」終了？ 20年続いたブランド名を静かに削除
-
第2395回
iPhoneアップル、11万円前後のMacBook発表か 3月イベントの主役はこれ？
-
第2394回
iPhoneアップル、5つ以上の新製品を発表か
-
第2393回
iPhoneアップル初の折りたたみiPhone、いよいよ9月登場か iPhone 18 Proと同じA20 Pro搭載のうわさ
-
第2392回
iPhoneアップル初の有機EL版MacBook Pro実現へ？ パネル量産開始とのリーク
- この連載の一覧へ