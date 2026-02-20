アップル、AIデバイスを極秘開発?　「iPhoneの目と耳」になる可能性

Whisk 筆者提供

アップルがAI機能を備えたウェアラブルデバイスの開発を急いでいるようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月17日に報じている。

Gurman記者によると、開発中の製品はスマートグラス（AI搭載メガネ）、AIピン（小型ウェアラブルデバイス）、カメラ付きAirPodsの3つ。いずれもiPhoneと連携でき、現在開発が進められているより賢くなったSiriと連動する仕組みになるという。

また、3製品すべてにカメラが搭載され、AIが装着者の周囲の状況を「見て」質問に答えられるようになるとのことだ。

スマートグラスはMeta社の「Ray-Ban Meta」と競合する製品になる見込みで、すでにハードウェアエンジニアリングチームへのプロトタイプの提供も始まっているそうだ。

同製品には高解像度で写真・動画撮影ができるカメラのほか、周囲の状況をSiriに伝えるためのカメラも搭載される。2つ目のカメラはiPhoneのLiDARセンサーのように距離を測定することもできるという。

ただし、レンズそのものには画面（ディスプレー）は搭載されないらしく、音声でSiriに話しかけて操作する設計となっているそうだ。

また、電話、音楽再生、写真・動画撮影のほか、目の前の物体についてAIに質問したり、歩行中のナビゲーション、テキストの読み取り・カレンダーへの追加、リアルタイム翻訳なども利用できる可能性があるとのことだ。

デザインは複数のサイズとカラーが用意される予定で、ハイエンドな素材を使ったフレームを自社開発しているという。同製品は2027年の発売を目標としており、早ければ2026年12月には量産が始まる可能性もあるとのこと。

2つ目のAIピンは現時点では開発初期段階にあり、キャンセルになる可能性も残っているが、順調に開発が進めば2027年のリリースも考えられるという。

AIピンには低解像度のカメラが搭載され、写真や動画の撮影はできないが常時オンで周囲の様子を記録する仕組みとなっている。もちろんマイクも内蔵しており、一部のアップル社員は同製品を「iPhoneの目と耳」と呼んでいるとのこと。

注意点としては単独で動作するスタンドアロン製品ではなく、iPhoneのアクセサリーとして位置づけられる予定だということ。AirPodsに使われているものに似た専用チップが内蔵され、服やバッグにクリップで取り付けることもできるほか、ネックレスとして首から下げられる穴も設けられているという。

3つ目のカメラ付きAirPodsはAIピンよりも開発が進んでおり、早ければ2026年中にも登場するとされている。AIピン同様に低解像度のカメラが搭載され、写真撮影ではなく情報収集に特化した設計になるという。

将来的にはレンズに拡張現実（AR）表示機能を備えたスマートグラスの開発も計画されているが、それはまだ数年先になるとみられている。