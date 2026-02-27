篠原修司のアップルうわさ情報局 第2406回
Bloomberg報道
アップル、深紅の「iPhone 18 Pro」準備か
2026年02月27日 20時00分更新
アップルが今年発売するiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxに、新色として「ディープレッド（深い赤）」が追加される可能性がある。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月22日のニュースレターで伝えた。
同氏によると、アップルはこの2モデルでディープレッドカラーをテストしているという。もしこのうわさが実現すれば、ProおよびPro Maxモデルにレッド系のカラーが採用されるのは初めてのことになる。
また、iPhoneシリーズ全体で見てもレッドカラーはiPhone 14とiPhone 14 Plusの（PRODUCT）RED以来となる。ただし、今回の赤は「ディープ」の名の通り、鮮やかな赤ではなくバーガンディ（ワインレッド）に近い色合いになるとのことだ。
これまでもiPhone 18 Proの新色にパープルやブラウンが検討されているといううわさがあったが、Gurman記者はこれらの色は「同じレッドのアイデアのバリエーションに過ぎず、色合いがかなり似ている」との見解を示しており、実際にはパープルやブラウンが製品として提供されることはなさそうだという。
一方、iPhone 18 Proと同時発売がうわさされている折りたたみ式iPhoneについては、「派手なカラーは避ける」方針で、従来のスペースグレー／ブラック、シルバー／ホワイトといった定番カラーになるとのことだ。
iPhone 18 Proと折りたたみ式iPhoneは、ともに9月に発表されると予想されている。
この連載の記事
-
第2405回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」ダイナミックアイランド小型化へ？
-
第2404回
iPhoneアップル、スマートホームに本腰か 新型HomePodなどの投入計画が報道
-
第2403回
iPhoneアップル、CarPlayで動画を再生可能に？
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
-
第2397回
iPhoneMacにもついに「充電上限」機能 バッテリー寿命を延ばす新設定、macOS 26.4で登場へ
-
第2396回
iPhoneアップル「iWork」終了？ 20年続いたブランド名を静かに削除
- この連載の一覧へ