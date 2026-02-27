アップル、深紅の「iPhone 18 Pro」準備か

Whisk 筆者提供

アップルが今年発売するiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxに、新色として「ディープレッド（深い赤）」が追加される可能性がある。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月22日のニュースレターで伝えた。

同氏によると、アップルはこの2モデルでディープレッドカラーをテストしているという。もしこのうわさが実現すれば、ProおよびPro Maxモデルにレッド系のカラーが採用されるのは初めてのことになる。

また、iPhoneシリーズ全体で見てもレッドカラーはiPhone 14とiPhone 14 Plusの（PRODUCT）RED以来となる。ただし、今回の赤は「ディープ」の名の通り、鮮やかな赤ではなくバーガンディ（ワインレッド）に近い色合いになるとのことだ。

これまでもiPhone 18 Proの新色にパープルやブラウンが検討されているといううわさがあったが、Gurman記者はこれらの色は「同じレッドのアイデアのバリエーションに過ぎず、色合いがかなり似ている」との見解を示しており、実際にはパープルやブラウンが製品として提供されることはなさそうだという。

一方、iPhone 18 Proと同時発売がうわさされている折りたたみ式iPhoneについては、「派手なカラーは避ける」方針で、従来のスペースグレー／ブラック、シルバー／ホワイトといった定番カラーになるとのことだ。

iPhone 18 Proと折りたたみ式iPhoneは、ともに9月に発表されると予想されている。