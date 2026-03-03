このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2406回

製造ラインの一部を稼働

アップル「iPhone 18 Pro」量産フェーズ入り？

2026年03月03日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

weiboより

　アップルは2026年秋に発売するiPhone 18 Proの量産に向けたテストを開始したという。中国のSNS微博（weibo）でテック系動画ブロガーのFixed Focus Digital氏が2月23日にリークした。

　同氏によると、iPhone 18 Proはすでに「量産テスト」の段階に入っているとのことだ。このテストはアップルが実際の製造ラインの一部を稼働させ、製造工程や品質管理に問題がないかを確認するフェーズにあたる。本格的な大量生産は例年、発売前の夏頃から始まるのが通例だ。

　また、通常モデルのiPhone 18についてもテストが開始されているというが、こちらは来年初めの発売が見込まれているため、まだ初期の検証段階にあるとみられている。

　同氏はさらに、素材に大きな変更はなく、全体的にiPhone 17シリーズの設計仕様を引き継ぐとも伝えている。これは以前からのうわさとも一致しており、iPhone 18 Proの外観上の変更はダイナミックアイランドの小型化程度にとどまる可能性がある。

　ただし、内部的にはいくつかの重要なアップグレードがあるとされている。絞りを変えられる可変絞りカメラ、新型のA20チップ、そしてアップル独自開発のC2モデムなどが搭載される見込みだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中