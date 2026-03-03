篠原修司のアップルうわさ情報局 第2406回
製造ラインの一部を稼働
アップル「iPhone 18 Pro」量産フェーズ入り？
2026年03月03日 20時00分更新
アップルは2026年秋に発売するiPhone 18 Proの量産に向けたテストを開始したという。中国のSNS微博（weibo）でテック系動画ブロガーのFixed Focus Digital氏が2月23日にリークした。
同氏によると、iPhone 18 Proはすでに「量産テスト」の段階に入っているとのことだ。このテストはアップルが実際の製造ラインの一部を稼働させ、製造工程や品質管理に問題がないかを確認するフェーズにあたる。本格的な大量生産は例年、発売前の夏頃から始まるのが通例だ。
また、通常モデルのiPhone 18についてもテストが開始されているというが、こちらは来年初めの発売が見込まれているため、まだ初期の検証段階にあるとみられている。
同氏はさらに、素材に大きな変更はなく、全体的にiPhone 17シリーズの設計仕様を引き継ぐとも伝えている。これは以前からのうわさとも一致しており、iPhone 18 Proの外観上の変更はダイナミックアイランドの小型化程度にとどまる可能性がある。
ただし、内部的にはいくつかの重要なアップグレードがあるとされている。絞りを変えられる可変絞りカメラ、新型のA20チップ、そしてアップル独自開発のC2モデムなどが搭載される見込みだ。
この連載の記事
-
第2406回
iPhoneアップル、深紅の「iPhone 18 Pro」準備か
-
第2406回
iPhoneアップル「MacBook Pro」ついにタッチ対応？ M6モデルで大刷新か
-
第2405回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」ダイナミックアイランド小型化へ？
-
第2404回
iPhoneアップル、スマートホームに本腰か 新型HomePodなどの投入計画が報道
-
第2403回
iPhoneアップル、CarPlayで動画を再生可能に？
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
- この連載の一覧へ