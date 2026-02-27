篠原修司のアップルうわさ情報局 第2405回
完全廃止ではなく約35％縮小か
アップル「iPhone 18 Pro」ダイナミックアイランド小型化へ？
2026年02月27日 20時00分更新
アップルが2026年秋に発売するiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは、画面上部のダイナミックアイランドが小さくなる見通しだという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月24日に報じた。
ダイナミックアイランドとは、画面上部にある黒い楕円形の部分のことで、前面カメラや顔認証（Face ID）のセンサーを収めている。ここに通知やタイマーなどの情報も表示される。
ここ1年はiPhone 18 Proでダイナミックアイランドが完全に廃止されるのか、それとも小さくなるだけなのかについてさまざまなうわさが飛び交っていた。しかし最新の情報では、完全廃止ではなく小型化にとどまるようだ。
Bloombergに加えて、中国のSNS微博（weibo）をはじめとする複数の著名リーカーも、アップルがダイナミックアイランドを小さくするものの廃止はしないと伝えている。例えばリーカーのIce Universe氏は1月、ダイナミックアイランドの幅が現在の約20.76mmから約13.49mmへと約35％縮小されると具体的な数値を明かしている。
小型化を実現するため、アップルはFace IDのドットイルミネーター（顔に赤外線の点を照射して顔の形を読み取るパーツ）をディスプレーの下に移動させるとみられている。さらに前面カメラの小型化技術も導入するという。
ただし、前面カメラ、Face IDのドットプロジェクター、赤外線カメラの3つはダイナミックアイランド内に収まり、ディスプレー下には移動しないとのことだ。
アップルは最終的に、画面の切り欠きが一切ないガラスの板のようなiPhoneを目指しているとされる。それが実現するのは2027年に発売が予定されているiPhone誕生20周年記念モデルになる可能性があるが、2026年秋のiPhone 18 Proでは実現しない見通しだ。
この連載の記事
-
第2406回
iPhoneアップル、深紅の「iPhone 18 Pro」準備か
-
第2404回
iPhoneアップル、スマートホームに本腰か 新型HomePodなどの投入計画が報道
-
第2403回
iPhoneアップル、CarPlayで動画を再生可能に？
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
-
第2397回
iPhoneMacにもついに「充電上限」機能 バッテリー寿命を延ばす新設定、macOS 26.4で登場へ
-
第2396回
iPhoneアップル「iWork」終了？ 20年続いたブランド名を静かに削除
- この連載の一覧へ