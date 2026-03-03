篠原修司のアップルうわさ情報局 第2406回
「ダイナミックアイランド」搭載の可能性も
アップル「MacBook Pro」ついにタッチ対応？ M6モデルで大刷新か
2026年03月03日 20時00分更新
アップルが2026年後半に発売するとうわさのM6チップ搭載MacBook Proは、Mac初のタッチスクリーン搭載モデルとなるようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月24日に報じた。
同氏によると、有機ELのタッチスクリーン導入にあわせてmacOSにタッチ操作とマウス・トラックパッド操作を自動的に切り替える新しいインターフェースが導入されるという。
たとえばボタンやコントロールを指でタッチすると、指の周囲にタッチ操作に最適化されたメニューが表示される。また、画面上部のメニューバーをタップした場合は、指で選択しやすいように各項目が大きく表示されるとのことだ。
そのほか、画像やPDFの拡大・縮小、高速スクロールといったiOSやiPadOSではおなじみの操作にも対応するほか、絵文字ピッカーもタッチに最適化されるという。
ただし、Macがタッチ操作中心になるわけではなく、あくまでもキーボードとトラックパッドによる従来の操作を補完するものだと強調されている。
さらに、このM6 MacBook ProにはiPhoneでおなじみの「ダイナミックアイランド」機能も搭載されるという。ダイナミックアイランドはカメラ用の小さな丸い穴（パンチホール）を中心に構成され、現在のiPhoneにある横長のピル型ノッチよりもさらに小さいサイズになるとのことだ。
現行Macのノッチデザインが大幅に小型化されることになるだけでなく、ソフトウェアによってダイナミックアイランドのUIが表示され、カメラ部分の切り欠きが自然に画面に溶け込むようになるという。
なお、来週にもM5 ProおよびM5 Maxチップを搭載した新型MacBook Proが発表される見込みだが、今回のタッチスクリーン対応M6モデルの発売は2026年10月から11月頃になるとのことだ。
この連載の記事
-
第2406回
iPhoneアップル、深紅の「iPhone 18 Pro」準備か
-
第2406回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」量産フェーズ入り？
-
第2405回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」ダイナミックアイランド小型化へ？
-
第2404回
iPhoneアップル、スマートホームに本腰か 新型HomePodなどの投入計画が報道
-
第2403回
iPhoneアップル、CarPlayで動画を再生可能に？
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
- この連載の一覧へ