バンダイナムコエンターテインメントは11月15日~11月24日にかけて、ECサイト「ASOBI STORE」で最大90%オフのSteamキーコードセールを開催中。

目玉は90%オフの「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」836円。3つのDLC付きのエディションでも80%オフの2530円で購入できる。エースパイロットとなって空中戦を制するアツい体験を味わってみては。

そのほか、75%オフの「塊魂アンコール」「スーパーロボット大戦X」、90%オフの「GOD EATER 3」や80%オフのリマスター版「テイルズ オブ ヴェスペリア」もお買い得。

通常のSteamセールとは異なるタイトルを安く買える「キーコードセール」。この機会にASOBI STOREを利用してみてはいかがだろうか。ラインアップはセール会場のページを参照してほしい。

・セール会場

https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/



©NHK・NEP ©G・KN/A・K・T・D

©G・KN/G-MC ©GN・YT・YY/Dyn ©S ©S・R ©S/BC

©S/PA ©S/PG CD©CLAMP・ST ©ST・SR

©Dyn ©Go Nagai/DYN-KRG

Katamari Damacy Reroll™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

GOD EATER™3 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

