『カスタムメックウォーズ』や『オメガラビリンスZ』などもお買い得！
『地球防衛軍6』のDX版などが過去最大割引！D3PがPS Storeで「11月のお買い得セール」を開催
ディースリー・パブリッシャーは11月6日より、同社のPlayStation 5＆PlayStation 4用ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得価格で購入できる「11月のお買い得セール」をPlayStation Storeで開催。セール期間は、2024年11月22日まで。
今回のセールでは、55万本突破した『地球防衛軍6』のDLC全部入りの「デラックスエディション」が過去最大割引の40％オフ、さらに『カスタムメックウォーズ』の「地球防衛軍コラボエディション」と「アルティメットエディション」がどちらも過去最大割引の70％オフとなっている。
そのほか『バレットガールズ ファンタジア』や『オメガラビリンスZ』『サムライメイデン』『お姉チャンバラORIGIN』など人気ソフトが大幅割引！ この機会に、気になるタイトルを遊んでみてはいかがだろうか。
▼セールページはこちらhttps://www.d3p.co.jp/information/event/309/
セール対象タイトル（一部）
▼『地球防衛軍6』
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
1万2100円 → 7260円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』
●地球防衛軍コラボエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9460円 → 2838円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX1
●アルティメットエディション（ゲーム本編+DLCセット）
1万1440円 → 3432円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX2
©2023 D3PUBLISHER
▼『バレットガールズ ファンタジア D3P THE BEST』
2852円 → 1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA09978_00-BGPHANTASIAPS4XX
©2018 SHADE Inc. 2018 D3 PUBLISHER
▼『オメガラビリンスZ D3P THE BEST』
2852円 → 1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA05668_00-0000000000000002
©2017 Matrix ©2017 D3 PUBLISHER
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