AMDが「Ryzen 7 9800X3D」を発表、ユーザーが待ち望んだゲーム向けCPU

AMDは、最新CPU「Ryzen 7 9800X3D」を発表した。価格は479ドル。AMDは先月Ryzen 9000シリーズのX3Dモデルを11月7日に発売すると発表しているため、Ryzen 7 9800X3Dの北米での発売日は11月7日とみていいだろう。なお、日本での発売日と価格は未定だ。

Ryzen 7 9800X3Dは、「Zen 5」アーキテクチャーを8コア/16スレッドで搭載し、ベースクロックは4.7GHz、最大ブーストクロックは 5.2GHzに達し、 X3Dシリーズとして史上最高のクロック速度を実現。120WのTDPと104MBの大容量キャッシュを備える。

また、第2世代のAMD 3D V-Cacheテクノロジーを搭載し、前世代と比較して平均8% 、競合製品と比べて平均20%のゲーミングパフォーマンス向上を実現する。世代ごとの平均FPS向上率は約8%だが、「Star Wars Outlaws」のような多くのタイトルでは二桁台の向上も見込まれる。

さらに、Ryzen 7 9800X3Dは、平均フレームレートが他社製品と同等でも、最低フレームレートの大幅な向上により、よりスムーズで安定したプレイが可能。たとえば「The Last Of Us Part I」では、平均フレームレートが同水準ながらも、1%低フレームレートは31%も高く、滑らかさが際立つという。