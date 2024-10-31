ディースリー・パブリッシャーは10月31日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大90％オフで購入できる「Autumn Sale Part.2」をニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2024年11月20日まで。

今回のセールでは、EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』が過去最大の30％オフで登場。追加ミッションDLC『ロボソラスVS.機械化軍団』も20％オフとさらにお買い得になっている。追加ミッションに加え、追加キャラクター・追加武器もすべて手に入るシーズンパスも同じく20％オフになっているので、お見逃しなく。

戦国乱世の魔を斬るガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-デラックスエディション』はお得な50％オフ。美少女ローグライク『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』はさらにお得な73％オフと大特価となっている点も注目だ。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。このほかにも人気タイトルが多数ラインアップされているので、下記のニンテンドーeショップのページも確認してほしい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトル（一部）

『デジボク地球防衛軍2（略）』

ゲーム本編：5980円 ⇒ 4180円（30％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065052.html

シーズンパス：3960円 ⇒ 3160円（20％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000021032.html

追加ミッションパック：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000047595

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

ゲーム本編：4980円 ⇒ 2490円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

デラックスエディション：9900円 ⇒ 4950円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『オメガラビリンス ライフ』

デラックスエディション：1万780円 ⇒ 2910円（73％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER