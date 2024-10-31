『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-デラックスエディション』が50％オフ！
『デジボク２（略）』などがお買い得！D3Pが最大90％オフの「Autumn Sale Part.2」をニンテンドーeショップで開催
ディースリー・パブリッシャーは10月31日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大90％オフで購入できる「Autumn Sale Part.2」をニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2024年11月20日まで。
今回のセールでは、EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』が過去最大の30％オフで登場。追加ミッションDLC『ロボソラスVS.機械化軍団』も20％オフとさらにお買い得になっている。追加ミッションに加え、追加キャラクター・追加武器もすべて手に入るシーズンパスも同じく20％オフになっているので、お見逃しなく。
戦国乱世の魔を斬るガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-デラックスエディション』はお得な50％オフ。美少女ローグライク『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』はさらにお得な73％オフと大特価となっている点も注目だ。
以下ではセールタイトルの一部を紹介。このほかにも人気タイトルが多数ラインアップされているので、下記のニンテンドーeショップのページも確認してほしい。
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールタイトル（一部）
『デジボク地球防衛軍2（略）』
ゲーム本編：5980円 ⇒ 4180円（30％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065052.html
シーズンパス：3960円 ⇒ 3160円（20％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000021032.html
追加ミッションパック：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000047595
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
ゲーム本編：4980円 ⇒ 2490円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
デラックスエディション：9900円 ⇒ 4950円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
『オメガラビリンス ライフ』
デラックスエディション：1万780円 ⇒ 2910円（73％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
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