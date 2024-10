ハムスターは10月24日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1992年にバンプレスト(現:バンダイナムコエンターテインメント)がリリースした『超時空要塞マクロス』を配信すると発表。配信日は2024年12月26日、価格は1500円となる。

本作は、劇場版「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」を題材にした縦スクロール型シューティングゲーム。プレイヤーは可変戦闘機VF-1バルキリーを操縦するパイロットとして敵であるゼントラーディ軍に挑んでいく。

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス 超時空要塞マクロス

ジャンル:シューティングゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年12月26日

価格:1500円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

©1982, 1984 BIGWEST ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

※ゲーム画面は開発中のものです。