ほかにも『ゴースト トリック』など、人気タイトルの本編や追加コンテンツがお買い得

カプコンは10月17日、各デジタルストアで「CAPCOM HALLOWEEN SALE」を開催。開催期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールの目玉は、独創的な和の世界観の中、爽快な「剣舞」アクションと、タワーディフェンスの戦略性が味わえる「采配」を揮う“神楽戦略活劇”『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』のPC（Steam）版とPlayStation 5／PlayStation 4版。

ほかにも『ゴースト トリック』が50％オフになるなど、ハロウィン時期にぴったりなタイトルが多数ラインアップしている。全セールタイトルは、特設ページで確認してほしい。

セール期間

Steam Store：2024年10月29日午前1時59分まで

PlayStation Store：2024年11月1日23時59分まで

ニンテンドーeショップ：2024年11月11日23時59分まで

App Store／Google Play：2024年11月4日23時59分まで

特設ページ

https://www.capcom-games.com/sale/sale09-57ust/ja-jp/

Steam／PS5／PS4

『祇：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【20％オフ!!】：3992円

PS4／Switch／iOS／Android

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

・PS4／Switch

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイ可能。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

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