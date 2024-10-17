コレクションにはXbox Series Xの本体用スキンなどが含まれる！
Xboxを『Call of Duty: Black Ops 6』で彩ろう！アクセサリー シリーズ「Black Ops 6 コレクション」が登場
Xboxは10月17日、同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”にて、『Call of Duty: Black Ops 6』をモチーフとしたアクセサリー シリーズ「Black Ops 6 コレクション」を発売すると発表。
Introducing the Call of Duty: Black Ops 6 Collection
本コレクションには『Black Ops 6』デザインのXbox ワイヤレス コントローラー、Xbox Elite ワイヤレス コントローラーシリーズ 2、Xbox Series X本体用のスキンが含まれており、どの製品も90年代のスパイ・スリラーの魅力を纏った、プレイヤーをより深く『Black Ops 6』の世界観へと引き込むアクセサリーとなっている。
本日より、「Black Ops 6 コレクション」のコントローラーはいずれもXbox Design Labから各コントローラーをカスタマイズすることで購入が可能。Xbox Series X本体用スキンは、Microsoft Store限定で予約注文が可能だ（2024年10月23日発売）。
詳細は下記のXbox Wire Japanの記事を確認してほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/10/16/call-of-duty-black-ops-6-accessories-controller-console-wrap/
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