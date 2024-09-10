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ゲーム  >  ニュース  >  『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

2024年9月12日20時より配信！

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

2024年09月10日 18時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

　カプコンは9月10日、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』ダウンロード版［PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）］の配信を記念して、「ハイタニ一門 7番勝負！」を開催すると発表。配信日は、ゲームの配信日と同じ2024年9月12日。時間は20時からとなる。

　番組では、おぼさん・ぷるるさんチームとZerostさん・高木さんチームに分かれ、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』に収録されている全7タイトルで熱い戦いを実施。

　ハイタニさんが弟子たちの戦いを見守る中、ハイタニ一門最強となるチームはどちらになるのか決するという。戦いの様子は、各配信者のチャンネルから視聴可能なのでお見逃しなく。

■放送概要

日時：2024年9月12日20時～（予定）
配信URL：各配信者がそれぞれの視点で配信
　ハイタニ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/haitani0904
　おぼ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/obormentv
　天鬼ぷるる twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/amakipururu
　Zerost twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/zerost_s
　高木 twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/takagitv
出演者：
　ハイタニさん／おぼさん／天鬼ぷるるさん／Zerostさん／高木さん

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

ハイタニさん

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

おぼさん

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

天鬼ぷるるさん

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

Zerostさん

『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

高木さん

【ゲーム情報】

タイトル：MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
　PS4／Switch／PC（Steam）ダウンロード版：2024年9月12日
　Xbox Oneダウンロード版：2025年予定
　PS4／Switchパッケージ版：2024年11月22日予定
価格：6589円（パッケージ版）／5990円（ダウンロード版）
※Steam／Xbox Oneはダウンロード版のみ。
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）

© 2024 MARVEL ©CAPCOM

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