『MARVEL vs. CAPCOM ファイコレ』ダウンロード版発売記念でハイタニ一門 7番勝負を開催！

カプコンは9月10日、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』ダウンロード版［PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）］の配信を記念して、「ハイタニ一門 7番勝負！」を開催すると発表。配信日は、ゲームの配信日と同じ2024年9月12日。時間は20時からとなる。

番組では、おぼさん・ぷるるさんチームとZerostさん・高木さんチームに分かれ、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』に収録されている全7タイトルで熱い戦いを実施。

ハイタニさんが弟子たちの戦いを見守る中、ハイタニ一門最強となるチームはどちらになるのか決するという。戦いの様子は、各配信者のチャンネルから視聴可能なのでお見逃しなく。

■放送概要

日時：2024年9月12日20時～（予定）

配信URL：各配信者がそれぞれの視点で配信

ハイタニ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/haitani0904

おぼ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/obormentv

天鬼ぷるる twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/amakipururu

Zerost twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/zerost_s

高木 twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/takagitv

出演者：

ハイタニさん／おぼさん／天鬼ぷるるさん／Zerostさん／高木さん

【ゲーム情報】

タイトル：MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）

発売日：

PS4／Switch／PC（Steam）ダウンロード版：2024年9月12日

Xbox Oneダウンロード版：2025年予定

PS4／Switchパッケージ版：2024年11月22日予定

価格：6589円（パッケージ版）／5990円（ダウンロード版）

※Steam／Xbox Oneはダウンロード版のみ。

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

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