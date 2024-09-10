カプコンは9月10日、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』ダウンロード版［PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）］の配信を記念して、「ハイタニ一門 7番勝負！」を開催すると発表。配信日は、ゲームの配信日と同じ2024年9月12日。時間は20時からとなる。
番組では、おぼさん・ぷるるさんチームとZerostさん・高木さんチームに分かれ、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』に収録されている全7タイトルで熱い戦いを実施。
ハイタニさんが弟子たちの戦いを見守る中、ハイタニ一門最強となるチームはどちらになるのか決するという。戦いの様子は、各配信者のチャンネルから視聴可能なのでお見逃しなく。
■放送概要
日時：2024年9月12日20時～（予定）
配信URL：各配信者がそれぞれの視点で配信
ハイタニ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/haitani0904
おぼ twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/obormentv
天鬼ぷるる twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/amakipururu
Zerost twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/zerost_s
高木 twitchチャンネル：https://www.twitch.tv/takagitv
出演者：
ハイタニさん／おぼさん／天鬼ぷるるさん／Zerostさん／高木さん
【ゲーム情報】
タイトル：MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
PS4／Switch／PC（Steam）ダウンロード版：2024年9月12日
Xbox Oneダウンロード版：2025年予定
PS4／Switchパッケージ版：2024年11月22日予定
価格：6589円（パッケージ版）／5990円（ダウンロード版）
※Steam／Xbox Oneはダウンロード版のみ。
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
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