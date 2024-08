カプコンは8月27日、SNKとのクロスオーバー作品を含む選りすぐりの8タイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション2』を発売すると発表。発売時期は2025年、価格などの詳細は未定だ。

本作ではSNKとCAPCOMの代表的なキャラクターが夢の競演を果たした『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO』『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』を始め、『燃えろ!ジャスティス学園』や対戦アクションゲーム『パワーストーン』などバラエティ豊かな全8タイトルを収録している。

全タイトルでオンライン対戦やトレーニングモードを実装。ほかにも、オンラインイベントや大会にも対応できるロビー/観戦機能、各収録タイトルの貴重な設定資料やゲーム内BGMを視聴できるギャラリーモードなど、稼働当初にはなかった追加機能が満載だ。

加えて、移植にあわせた修正や簡単操作で必殺技が繰り出せるシステムも搭載。当時プレイしたユーザーも、これから始めたい人も気軽に楽しめる内容になっている。

■収録タイトル

【2D対戦格闘】

・CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO

CAPCOMとSNKのクロスオーバー作品の記念すべき第1作『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000』の最終バージョン。2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲームであり、リュウ・京・春麗・舞などメーカーの壁を越えた両社の代表キャラクターが多数参戦する。

・CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001

『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000』に続くSNKとのクロスオーバーシリーズ「VS. SNK」の2作目として、2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。『ファイナルファイト2』からマキ、『餓狼 MARK OF THE WOLVES』からロック、『私立ジャスティス学園』から鑑恭介など、前作にはなかった対決が実現する。

・CAPCOM FIGHTING Jam

カプコンの2D対戦格闘ゲーム5タイトルが集結し、2004年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。2名のキャラクターを選択してラウンドが終了するごとにどちらかのキャラクターを選択できる「スイッチタッグシステム」を搭載。

それぞれの作品を代表する個性的なキャラクターたちは出演タイトルのゲームシステムに基づいてバトルを行うことになり、キャラクター以外の駆け引きも楽しめる。

・ストリートファイターZERO3↑

『ストリートファイターZERO3』の基板をベースに家庭用機の要素を移植して2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。新たに追加されたディージェイやガイルなどが使用できる。ISM(イズム)と呼ばれるゲームシステムを選択し、同じキャラクターでも多彩な立ち回りを楽しめる。

【3D対戦格闘タイトル】

・燃えろ!ジャスティス学園

2000年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。前作「私立ジャスティス学園」からキャラクターが追加され、一度に3名を選択できるようになり、3人同時で攻撃を繰り出す「正義と勇気の3プラトン」が使えるようになった。ストーリーモードでは各高校を選択でき、プレイ内容によってシナリオも分岐する。

・パワーストーン

1999年にアーケードで稼働開始した対戦アクションゲーム。3Dフィールドに落ちているパワーストーンを集めるとキャラクターが変身し、強力な技を繰り出せる。パワーストーン以外にもステージには多くのアイテムが落ちており、それらを使った立ち回りがカギとなる。

・パワーストーン2

『パワーストーン』の続編として2000年にアーケードで稼働開始した対戦アクションゲーム。1VS1から4名のバトルロイヤルとなり、さらにアツいバトルが楽しめる。集めるとパワーアップするパワーストーンの他にも、ギミックのあるステージも追加され、戦略の幅が大きく広がった。

・スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン

1998年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。縦斬り、横斬り、キックといった攻撃操作の他に回り込みや追い打ち攻撃があり、3D対戦格闘ゲームならではの駆け引きが楽しめる。派手な演出のプラズマストライクや相手を自分のフィールドに引き込み技を繰り出すプラズマフィールドで相手を圧倒しよう。

全タイトルでオンライン対戦や共闘プレイが可能!

用途に応じた複数のマッチも搭載

本作ではオンライン対戦以外にも、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作ってみんなで対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」、一人でじっくりしのぎを削るハイスコアチャレンジの全4種類を搭載。世界中のプレイヤーと好きなだけ楽しもう。

■カジュアルマッチ

同じタイトルを選んだプレイヤー同士でマッチング、気軽に対戦できる。

■ランクマッチ

プレイタイトルを指定するだけで、実力が近いプレイヤー同士を自動でマッチングする。世界中のプレイヤーとランキング上位を競いあおう。リーグポイントのリーダーボードも完備している。

■カスタムマッチ

好みのタイトルを好みのルールで遊べる。みんなで対戦/観戦を楽しもう。『パワーストーン2』では世界中のプレイヤーと共闘が可能だ。

■ハイスコアチャレンジ

決められたルールで世界中のプレイヤーとハイスコアを競い、リーダーボードの頂点を目指そう。

※オンライン要素では他機種とのクロスプレイ非対応です。

※オンラインプレイを楽しむには、オンライン環境が必要です。Switch版ではNintendo Switch Online(有料)、PS4版ではPlayStation Plus Plus(有料)への加入が必要です。

各タイトルをさらに楽しめる便利な新機能が満載!

■トレーニングモード

好きなキャラクターとステージを選び、必殺技やコンボを思う存分練習しよう。キー入力やダメージの表示、ヒットボックス(2D格闘タイトルのみ)などトレーニングの設定ができる。

■当時の画面の雰囲気を再現

ゲームセンターでプレイした当時の雰囲気を画面フィルターで再現できる。ディスプレーも好みのサイズに設定可能だ。

■ファイターアワード(実績)

収録されているタイトルをたくさん遊ぶことでファイターアワードがどんどん解放される。遊び方のヒントになる情報も発見できるかも? 獲得のためにさまざまなプレイをしよう。

■インストラクションカード

オフラインプレイ中にいつでもアーケード版のインストラクションカードを確認できる。プレイしたことが無くても操作を確認しながら遊ぶことが可能だ。

初めてプレイする人や久しぶりにプレイするユーザーも安心して楽しめる機能も!

■ワンボタンで爽快な必殺技

ボタン配置を自由にカスタマイズできる。ワンボタンで必殺技を繰り出すこともできるので、プレイスタイルにあわせて楽しもう。

※ランクマッチでは使用できません。

ファン垂涎の「ギャラリー」モードも搭載!

■ギャラリー

収録タイトルのキーアートやキャラクターイラストをはじめ、開発チーム内の雰囲気が伝わる貴重な設定資料を多数収録。

■サウンドギャラリー

収録タイトルで使用されているBGMを楽しめる。お気に入りの曲を探してみよう。

『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』発売日決定! デジタル版が8月28日より予約開始予定!!

「MARVEL」と「CAPCOM」の超ド級のタッグ作を7タイトル収録した『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』。本作はMARVELのキャラクターたちがCAPCOMの格闘/アクションゲームに殴り込み、超ド派手なアクションを繰り広げる、MARVELキャラクターとコラボした人気のアーケードゲームをラインナップした作品だ。

そんな本作が2024年9月12日に配信が始まるデジタル版に続いて、11月22日にはパッケージ版も発売予定。Nintendo SwitchとPC(Steam)のデジタル版の予約受付は本日8月28日より各ストアで開始されるほか、パッケージ版も全国のショップで順次予約が開始される予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル:カプコン ファイティング コレクション2

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:2025年予定

価格:未定

プレイ人数:1~2人(オフライン:最大9人)

CERO:審査予定

タイトル:MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

※PC(Steam)版はダウンロード版のみ。

発売日:

ダウンロード版:2024年9月12日予定

パッケージ版: 2024年11月22日予定

価格:5990円(ダウンロード版)/6589円(パッケージ版)

プレイ人数:1~2人

CERO:B(12才以上対象)

