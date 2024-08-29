カプコンは8月28日、PlayStation Storeやニンテンドーeショップなど、各デジタルストアで「CAPCOM SEPTEMBER SALE」を開催中だと発表。開催期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、グラフィックはもちろん、プレイアビリティなど徹底した現代化で第1作を甦らせたシリーズ最新作『デッドライジング デラックスリマスター』の発売も間近な「デッドライジング」シリーズの各タイトルが、PlayStation StoreとXbox Games Storeに最大85％オフでラインアップ。
また『カプコン ファイティング コレクション2』『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』の発売が待ち遠しい対戦格闘シリーズからは、『カプコン ファイティング コレクション』や『マーベル VS. カプコン：インフィニット』、ほかにもアーケードゲームの名作を楽しむ「Capcom Arcade Stadium」シリーズの追加コンテンツが登場している。
各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SEPTEMBER SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM SEPTEMBER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale07-x5r4j/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
セール期間：2024年9月11日23時59分まで
PS4『デッドライジング 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【75％オフ!!】：506円
PS4『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【75％オフ!!】：506円
PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：6101円
セール価格【75％オフ!!】：1525円
PS4『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS4『マーベル VS. カプコン：インフィニット』（ゲーム本編）
通常価格：7119円
セール価格【86％オフ!!】：996円
PS4『アルティメット マーベル vs. カプコン 3』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年9月8日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6
Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium』
※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
Switch『ザ キング オブ ドラゴンズ』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Switch『マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Switch『ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Switch『ストリートファイター ZERO3』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Switch『ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
Xbox Games Store
セール期間：2024年9月3日18時59分まで
Xbox One『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Xbox One『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3326円
セール価格【50％オフ!!】：1663円
Xbox Games Store
セール期間：2024年9月11日18時59分まで
Xbox One『デッドライジング 3 アポカリプスエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3189円
セール価格【80％オフ!!】：637円
Xbox One『デッドライジング 4』（ゲーム本編）
通常価格：4736円
セール価格【85％オフ!!】：710円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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