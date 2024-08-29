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ゲーム  >  ニュース  >  『ロリポップチェーンソーRePOP』が2024年11月にPS4とXbox Oneでも配信決定！

全世界同時配信！

『ロリポップチェーンソーRePOP』が2024年11月にPS4とXbox Oneでも配信決定！

2024年08月29日 17時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『ロリポップチェーンソーRePOP』が2024年11月にPS4とXbox Oneでも配信決定！

　ドラガミゲームスは8月29日、ゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』（ロリポップチェーンソーRePOP）について、PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）に加えて、PlayStation 4／Xbox Oneでも配信すると発表した。

　PlayStation 4版とXbox One版はダウンロード専用となり、発売時期は2024年11月予定となる。価格は6490円。なお、発売日は決定次第告知されるとのことなので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソーRePOP）
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：
　PS5／XSX|S／Switch／Steam：2024年9月26日予定
　PS4／Xbox One：2024年11月予定
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）

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