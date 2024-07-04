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ゲーム  >  ニュース  >  新ジュリエット役声優は「田村ゆかり」さん！『LOLLIPOP CHAINSAW RｅPOP』では4人のジュリエットを楽しめる

タラ・ストロングさん、日笠陽子さん、喜多村英梨さんの3人もジュリエット役を担当！

新ジュリエット役声優は「田村ゆかり」さん！『LOLLIPOP CHAINSAW RｅPOP』では4人のジュリエットを楽しめる

2024年07月04日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

“あの”伝説のゾンビハンターが帰ってきた！『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』が9月26日に全世界同発売

　DRAGAMI GAMESは7月4日、PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』（ロリポップチェーンソーRePOP）の新ジュリエット役声優として、「田村ゆかり」さんの起用を発表した。

　ゲームの発売日は2024年9月26日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6490円となる。

　今回の起用により、プレイヤーは、英語でタラ・ストロングさん、日本語で日笠陽子さん、喜多村英梨さん、田村ゆかりさんの計4人のジュリエット・ボイスを楽しめる。ぜひ、4人それぞれのジュリエットの違いに注目してみてはいかがだろうか。

田村ゆかりさん

【ゲーム情報】

タイトル：『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』（ロリポップチェーンソーRePOP）
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：2024年9月26日予定
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.

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