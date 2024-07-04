新ジュリエット役声優は「田村ゆかり」さん！『LOLLIPOP CHAINSAW RｅPOP』では4人のジュリエットを楽しめる

タラ・ストロングさん、日笠陽子さん、喜多村英梨さんの3人もジュリエット役を担当！

DRAGAMI GAMESは7月4日、PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』（ロリポップチェーンソーRePOP）の新ジュリエット役声優として、「田村ゆかり」さんの起用を発表した。

ゲームの発売日は2024年9月26日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6490円となる。

今回の起用により、プレイヤーは、英語でタラ・ストロングさん、日本語で日笠陽子さん、喜多村英梨さん、田村ゆかりさんの計4人のジュリエット・ボイスを楽しめる。ぜひ、4人それぞれのジュリエットの違いに注目してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』（ロリポップチェーンソーRePOP）

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：2024年9月26日予定

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

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