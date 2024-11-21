「当たり判定表示機能」や「ギャラリーモード」など、うれしい機能を搭載
『SVC CHAOS』のパッケージ版がSwitch／PS4で本日発売！SNKとCAPCOMの人気キャラクター総勢36体が集結
SNKは11月21日、SNKとCAPCOMの人気キャラクターたちが夢のコラボレーションをした対戦格闘ゲーム『SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS』（SVC CHAOS）のパッケージ版を、Nintendo SwitchとPlayStation 4にて発売した。価格は、3960円だ。なお、ダウンロード版は2980円で、PC（Steam／GOG.com）／Nintendo Switch／PlayStation 4にて配信中だ
本作は、2003年にアーケードで登場した格闘ゲーム『SVC CHAOS』のグレードアップ移植作。SNKの『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ、CAPCOMの『STREET FIGHTER』シリーズを筆頭に、両社のタイトルから総勢36体のキャラクターが一堂に会したドリームマッチとなる。
グラフィックや操作性は当時のままに、ロールバックやトーナメントモードを新たに実装して快適なオンライン対戦を実現。アップデートした『SVC CHAOS』で世界中のプレイヤーと熱くなろう！ ほかにも当たり判定表機能やギャラリーモードを追加している。
『SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS』製品トレーラー
SNKとCAPCOMのキャラクター総勢36体が集結！
SNKからは「草薙 京」「テリー・ボガード」「不知火 舞」といった格闘ゲームキャラクターに加え、「マーズピープル」や「アテナ」が登場。
CAPCOMからは「リュウ」「春麗」「デミトリ」などの格闘ゲームキャラクターとともに「ゼロ」「レッドアリーマー」も参戦。両社あわせて総勢36体のキャラクターが使用できる。
オンライン対戦が快適かつエキサイティングに！
新たにロールバック方式ネットコードや、9人まで参加できるロビー機能を搭載。さらにシングルイリミネーション戦、ダブルイリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードを実装している。世界中のプレイヤーとの対戦に挑もう。
『SVC CHAOS』を存分に楽しむための追加要素も！
キャラクターごとの当たり判定の範囲がわかる「当たり判定表示機能」や、本作のキーアートやキャラクターイラストなど全89枚が閲覧できるギャラリーモードを新搭載。『SVC CHAOS』を存分に楽しもう。
【ゲーム情報】
タイトル：SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS
ジャンル：対戦格闘
配信：SNK
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam／GOG.com）
※パッケージ版はSwitchとPS4のみ。
発売日：
Steamダウンロード版：配信中（2024年7月21日）
GOG.com／Switch／PS4ダウンロード版：配信中（2024年7月22日）
Switch／PS4パッケージ版：発売中（2024年11月21日）
価格：
パッケージ版：3960円
ダウンロード版：2980円
プレイ人数：オフライン 1名／オンライン 2名
CERO：B（12才以上対象）
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©CAPCOM
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