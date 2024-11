SNKは11月21日、SNKとCAPCOMの人気キャラクターたちが夢のコラボレーションをした対戦格闘ゲーム『SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS』(SVC CHAOS)のパッケージ版を、Nintendo SwitchとPlayStation 4にて発売した。価格は、3960円だ。なお、ダウンロード版は2980円で、PC(Steam/GOG.com)/Nintendo Switch/PlayStation 4にて配信中だ

本作は、2003年にアーケードで登場した格闘ゲーム『SVC CHAOS』のグレードアップ移植作。SNKの『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ、CAPCOMの『STREET FIGHTER』シリーズを筆頭に、両社のタイトルから総勢36体のキャラクターが一堂に会したドリームマッチとなる。

グラフィックや操作性は当時のままに、ロールバックやトーナメントモードを新たに実装して快適なオンライン対戦を実現。アップデートした『SVC CHAOS』で世界中のプレイヤーと熱くなろう! ほかにも当たり判定表機能やギャラリーモードを追加している。

『SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS』製品トレーラー

SNKとCAPCOMのキャラクター総勢36体が集結!

SNKからは「草薙 京」「テリー・ボガード」「不知火 舞」といった格闘ゲームキャラクターに加え、「マーズピープル」や「アテナ」が登場。

CAPCOMからは「リュウ」「春麗」「デミトリ」などの格闘ゲームキャラクターとともに「ゼロ」「レッドアリーマー」も参戦。両社あわせて総勢36体のキャラクターが使用できる。

オンライン対戦が快適かつエキサイティングに!

新たにロールバック方式ネットコードや、9人まで参加できるロビー機能を搭載。さらにシングルイリミネーション戦、ダブルイリミネーション戦、リーグ戦の中から大会形式が選べるトーナメントモードを実装している。世界中のプレイヤーとの対戦に挑もう。

『SVC CHAOS』を存分に楽しむための追加要素も!

キャラクターごとの当たり判定の範囲がわかる「当たり判定表示機能」や、本作のキーアートやキャラクターイラストなど全89枚が閲覧できるギャラリーモードを新搭載。『SVC CHAOS』を存分に楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS

ジャンル:対戦格闘

配信:SNK

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam/GOG.com)

※パッケージ版はSwitchとPS4のみ。

発売日:

Steamダウンロード版:配信中(2024年7月21日)

GOG.com/Switch/PS4ダウンロード版:配信中(2024年7月22日)

Switch/PS4パッケージ版:発売中(2024年11月21日)

価格:

パッケージ版:3960円

ダウンロード版:2980円

プレイ人数:オフライン 1名/オンライン 2名

CERO:B(12才以上対象)

