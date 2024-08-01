えらべるPay5000円分が当たるXキャンペーンも開催！

スクウェア・エニックスは8月1日、フルリメイク作品『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』について、Nintendo Switchダウンロード版の予約受付を本日より開始したと発表。発売日は2024年10月24日の予定だ。

※PC（Steam）版は10月25日発売予定

また、予約開始を記念したフォロー＆リポストキャンペーンも開催中。期間は2024年8月15日23時59分までとなるので、要チェックだ。

本作の対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）で、通常版の価格は6820円（パッケージ／ダウンロード）。そのほかのエディションについては公式サイトなどを参照してほしい。

・公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/rs2r/

・公式X（Twitter）

https://x.com/Romasaga2_PR

Nintendo Switchダウンロード版 予約情報

ダウンロード版を予約すると、「シゲンの兵法書」「キャットのお守り」という2つの装飾品セットが特典として付属する。忘れずに予約しよう。

・ニンテンドーeショップ予約ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067814.html

・PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）DL版（現在予約受付中）にも同予約特典が付与されます。

・パッケージ版初回生産分にも同特典が付与されます。

・ダウンロード版は2024年10月23日23時59分までにご購入の方が対象となります。

（Steam版は2024年10月25日0時59分まで）

予約開始記念フォロー＆リポストキャンペーン

Nintendo Switchダウンロード版の予約開始を記念して、X（Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。

公式Xアカウント（@Romasaga2_PR）をフォローして、対象ポストをリポストした人の中から、えらべるPay 5000円分を抽選で20名にプレゼントする。開催期間は、2024年8月15日23時59分まで。

・キャンペーンの詳細・応募規約はこちら

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3159/

数量限定【e-STORE専売】コレクターズエディションも予約受付中

【製品内容】

・『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』（パッケージ版）

・ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン Original Soundtrack

・ロマンシング サ・ガ2 基礎知識編 復刻版

・ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン FORM-ISM ロックブーケ

【価格】

2万2000円

【製品詳細】

https://store.jp.square-enix.com/sp/romasaga2_RotS/index.html

※Steam版はSteamキー（ダウンロード）『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』となります。

※コレクターズエディションSteam版は2024年10月24日発売となりますが、Steamキーは2024年10月25日より有効予定です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

【ゲーム情報】

タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：2024年10月24日 ※Steam版は10月25日午前1時配信予定

価格：

通常版：6820円（パッケージ／ダウンロード）

コレクターズエディション：2万2000円（パッケージのみ）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

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