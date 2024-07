アップル、超薄型「iPhone 17 Slim」発表か　Plusシリーズは廃止に

アップルが2025年に発売するとうわさの「iPhone 17」シリーズには、新たに超薄型モデルが追加される可能性が高いという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が7月24日に自身のブログで報告した。

同氏によると、この超薄型モデルの仕様は以下の通りだという。

クオ氏はiPhone 17シリーズではPlusは廃止され、代わりにこの超薄型モデルが追加されると伝えている。

ただし、このiPhone 17 Plusの代替ではなく、まったく新しいモデルだとも強調している。売りとなるポイントは、仕様ではなく「新しいデザイン」になるという。

たしかにスペックを見るかぎりではリアカメラが1つだけであり、通常モデルのiPhone 17より低そうだ。薄型デザインかつ大型ディスプレーはユーザーに刺さるのか? とても興味深い。

關於2H25新款iPhone 17產品組合與超薄iPhone 17的預測與分析 / Predictions and analysis of the 2H25 new iPhone 17 product lines and the ultra-slim iPhone 17https://t.co/4dYxjxKeap