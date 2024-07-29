このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2091回

おなじみクオ氏の予測

アップル「iPhone 17 Pro Max」望遠レンズも4800万画素に？

2024年07月29日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルが2025年に発売するiPhone 17 Pro Maxは、望遠レンズに大幅な更新があるという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が7月11日に自身のブログで伝えた。

　同氏によるとアップルはiPhone 17 Pro Maxのテトラプリズム望遠レンズを4800万画素にアップグレードさせる可能性が高いという。

　同様のうわさを2023年12月、香港の証券会社Haitong International SecuritiesのアナリストのJeff Pu氏も発表していたことを考えると、それなりに確度の高い情報と言えそうだ。

　なお、Pu氏は超広角レンズも4800万画素になると予測しており、この通りであればiPhone 17 Pro Maxは3つのレンズすべてが4800万画素で撮影できることになる。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5