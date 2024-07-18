夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

カプコンは7月18日、各デジタルストアにて同社のダウンロード版のタイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM SUMMER SALE」を開催。期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、「CAPCOM Pro Tour 2024 Premier」最初の大会となる「EVO 2024」の開催も迫り大注目の『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」ら人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツをラインアップ。

以下では、各デジタルストアの注目タイトルを紹介！ 各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページを確認しよう。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

セール期間：2024年8月1日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/streetfighter

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

Steam『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam『「マーベル VS. カプコン：インフィニット」スタンダードエディション』（ゲーム本編）

通常価格：7119円

セール価格【80％オフ!!】：1423円

Steam『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【70％オフ!!】：913円

PlayStation Store

セール期間：2024年7月31日23時59分まで

PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）

通常価格：6900円

セール価格【79％オフ!!】：1467円

PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

PlayStation Store

セール期間：2024年8月14日23時59分まで

PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

PS4『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：6990円

セール価格【25％オフ!!】：5242円

・収録内容

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【34％オフ!!】：2633円

ニンテンドーeショップ

セール期間：2024年8月13日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html

Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【62％オフ!!】：1490円

Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【70％オフ!!】：990円

Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1990円

Xbox Games Store

セール期間：2024年8月1日18時59分まで

XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

Xbox One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

XSX|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

XSX|S『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

XSX|S／Xbox One／Windows『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【67％オフ!!】：2636円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。