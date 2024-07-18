『ストリートファイター6』をはじめ、人気ゲームの本編や追加コンテンツがラインアップ
夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催
カプコンは7月18日、各デジタルストアにて同社のダウンロード版のタイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM SUMMER SALE」を開催。期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、「CAPCOM Pro Tour 2024 Premier」最初の大会となる「EVO 2024」の開催も迫り大注目の『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」ら人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツをラインアップ。
以下では、各デジタルストアの注目タイトルを紹介！ 各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページを確認しよう。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
セール期間：2024年8月1日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/streetfighter
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Steam『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Steam『「マーベル VS. カプコン：インフィニット」スタンダードエディション』（ゲーム本編）
通常価格：7119円
セール価格【80％オフ!!】：1423円
Steam『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【70％オフ!!】：913円
PlayStation Store
セール期間：2024年7月31日23時59分まで
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）
通常価格：6900円
セール価格【79％オフ!!】：1467円
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PlayStation Store
セール期間：2024年8月14日23時59分まで
PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
PS4『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
・収録内容
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【34％オフ!!】：2633円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年8月13日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html
Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【62％オフ!!】：1490円
Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円
Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
Xbox Games Store
セール期間：2024年8月1日18時59分まで
XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Xbox One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
XSX|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
XSX|S『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
XSX|S／Xbox One／Windows『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【67％オフ!!】：2636円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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