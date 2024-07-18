  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024July

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

『ストリートファイター6』をはじめ、人気ゲームの本編や追加コンテンツがラインアップ

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

2024年07月18日 18時50分更新

文● ミヤザキ／ASCII

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

　カプコンは7月18日、各デジタルストアにて同社のダウンロード版のタイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM SUMMER SALE」を開催。期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

　今回のセールでは、「CAPCOM Pro Tour 2024 Premier」最初の大会となる「EVO 2024」の開催も迫り大注目の『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」ら人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツをラインアップ。

　以下では、各デジタルストアの注目タイトルを紹介！　各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページを確認しよう。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store
セール期間：2024年8月1日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/streetfighter

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Steam『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Steam『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Steam『「マーベル VS. カプコン：インフィニット」スタンダードエディション』（ゲーム本編）

通常価格：7119円
セール価格【80％オフ!!】：1423円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Steam『Ultimate Marvel vs. Capcom 3』（ゲーム本編）

通常価格：3046円
セール価格【70％オフ!!】：913円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PlayStation Store
セール期間：2024年7月31日23時59分まで

PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）

通常価格：6900円
セール価格【79％オフ!!】：1467円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PlayStation Store
セール期間：2024年8月14日23時59分まで

PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS4『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
・収録内容
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【34％オフ!!】：2633円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年8月13日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html

Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【62％オフ!!】：1490円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Xbox Games Store
セール期間：2024年8月1日18時59分まで

XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

Xbox One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

XSX|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

XSX|S『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

XSX|S／Xbox One／Windows『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【67％オフ!!】：2636円

夏一番のお買い得価格！「CAPCOM SUMMER SALE」が各デジタルストアで開催

©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています