インティ・クリエイツは7月17日、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで隔週水曜日に配信している、同社の関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第6回の配信日を発表。配信日は2024年7月24日、開始時間は20時からとなる。
今回は、拡大版の2時間スペシャル放送。「白き鋼鉄のX（イクス）」シリーズで希望の歌姫《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》RoRoを演じる峯田茉優さんをゲストに迎え、『カルドアンシェル』の最新情報、イベント情報を紹介する予定だ。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局 第6回
日時：2024年7月24日20時～ ※2時間配信
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）
ゲスト：峯田茉優さん（ヴィムス）
配信URL：
YouTube Live：https://youtube.com/live/ccEpoVe2DsY
【ゲーム情報】
タイトル：カルドアンシェル
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ
発売日：2024年10月24日
価格：
パッケージ通常版：4950円
パッケージ限定版：1万890円
ダウンロード版：3480円
プレイ人数：1～2人
CERO：C（15才以上対象）
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