開催期間は7月17日23時59分まで
「Amazon プライムデー」のセールが開催中！人気ゲームやゲーミングデバイスをお買い得にゲットしよう
Amazon.co.jpは7月16日より、「Amazon プライムデー」のセールを実施中。以下では、そのなかから注目製品をいくつかピックアップして紹介しよう。セールの期間は2024年7月17日23時59分まで。
■テレビゲーム特設ページ
https://www.amazon.co.jp/b/ref=s9_bw_cg_ms2_1a1_w?ie=UTF8&node=637394&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=merchandised-search-top-2&pf_rd_r=1K1742CS7DGPKDVJ9K8C&pf_rd_t=101&pf_rd_p=6bdab24e-ddcc-4414-98a1-a841db2eebe1&pf_rd_i=26204883051
●プライムデーセット|任天堂 Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L)/(R) ホワイト +ルイージマンション2 HD|オンラインコード版+あつまれ どうぶつの森|オンラインコード版
セール価格：4万6818円（7％オフ）
●PlayStation 5 (CFI-2000A01) + Marvel's Spider-Man 2 セット
7万2018円（5％オフ）
●【セット買いキャンペーン】プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット
セット価格：1万6100円
●【PS5】Ghost of Tsushima Director's Cut
セール価格：4290円（19％オフ）
●ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット -Switch
セール価格：4000円（46％オフ）
●[Steam] ストリートファイター6|オンラインコード版
セール価格：3995円（50％オフ）
ほかにもゲーミングデバイスなどさまざまな製品がお買い得になっているので、ぜひともチェックしよう。また、購入の際はセール価格になっているか確認を忘れずに。
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