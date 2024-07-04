カプコンは7月4日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM JULY SALE」について、セールラインアップを追加して、アップデートを実施した。セール期間はストアやタイトルによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回は、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しむ「ドラゴンズドグマ」シリーズ最新作『ドラゴンズドグマ 2』 が、Steam Store／PlayStation Store／Xbox Games Storeで初登場。また、Steam Storeでは3種類の特別パックを販売中だ。
ほかにも「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」など、各人気シリーズの本編および追加コンテンツがお求めやすい価格でラインアップしている。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM JULY SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM JULY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale05-sha4q/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
セール期間：2024年7月17日23時59分まで
PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
PS5『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋はじめての旅の安心パック）
通常価格：9990円
セール価格【20％オフ!!】：7992円
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【81％オフ!!】：965円
PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【63％オフ!!】：1476円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年7月17日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html
Switch『Devil May Cry』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Switch『Devil May Cry 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Switch『Devil May Cry 3 Special Edition』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【51％オフ!!】：1990円
Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
Steam Store
セール期間：2024年7月12日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/capcomsummersale
Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
Steam『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋はじめての旅の安心パック）
通常価格：9990円
セール価格【20％オフ!!】：7992円
Steam Storeでは限定パックを販売中！
販売期間：2024年7月12日1時59分まで
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
■「DEAD RISING」バンドル
Steam『DEAD RISING LEGACY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/42743/DEAD_RISING_LEGACY_PACK/
バンドル価格：1560円
★収録内容★
『デッドライジング 2』
『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』
『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』
『デッドライジング 4』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/
バンドル価格：5608円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
※当バンドルに『モンスターハンター ストーリーズ』は含まれておりません
Xbox Games Store
セール期間：2024年7月18日18時59分まで
XSX|S『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
XSX|S『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋はじめての旅の安心パック）
通常価格：9990円
セール価格【20％オフ!!】：7992円
Xbox Games Store
セール期間：2024年7月14日18時59分まで
XSX|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ デラックスエディション（ゲーム本編＋デラックスキット）
通常価格：4990円
セール価格【67％オフ!!】：1646円
XSX|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ：サンブレイク デラックスエディション』（超大型拡張コンテンツ+デラックスキット）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
XSX|S『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編＋エクストラDLCパック＋SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
XSX|S／Xbox One『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【75％オフ!!】：1247円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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