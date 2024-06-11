『逆転裁判123+456 コレクション』がSteam Storeとニンテンドーeショップで初セール！
iOS／Mac版の「バイオ」シリーズもお買い得！「CAPCOM JUNE SALE」がアップデート
カプコンは6月10日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM JUNE SALE」のラインアップを追加し、アップデートした。開催期間はソフトやストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
今回からは、新米弁護士・王泥喜法介の活躍を描く『逆転裁判4』から『逆転裁判6』の3作品を1つにまとめた『逆転裁判456 王泥喜セレクション』、「逆転裁判」シリーズ6作品をまとめて楽しめるセット商品『逆転裁判123+456 コレクション』が、Steam Storeとニンテンドーeショップで初セール。
ほかにも「バイオハザード」「モンスターハンター」「ロックマン」「デビル メイ クライ」などの名作シリーズや、『カプコン ファイティング コレクション』『Capcom Arcade Stadium』などのゲーム本編、追加コンテンツがお求めやすい価格で購入できる。
各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM JUNE SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vk8x3/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
セール期間：2024年6月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/midyear
Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
Steam『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
収録内容：『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編＋エクストラDLCパック＋SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年7月2日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html
Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
Nintendo Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
収録内容：『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
セール期間：2024年6月19日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html
Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium Bundle』（ゲーム本編＋単品タイトル30本＋特典タイトル1本）
通常価格：4000円
セール価格【60％オフ!!】：1600円
Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋単品タイトル30本＋特典タイトル1本）
通常価格：4000円
セール価格【60％オフ!!】：1600円
App Store
セール期間：2024年6月30日23時59分まで
iOS／Mac『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【49％オフ!!】：4000円
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184
※本編は一部のみ無料でプレイすることができます。本編をすべてプレイするためにはアプリ内課金が必要になります。
iOS『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229
※本編は一部のみ無料でプレイすることができます。本編をすべてプレイするためにはアプリ内課金が必要になります。
Mac『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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