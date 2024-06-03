カプコンは6月3日、「モンスターハンター」シリーズのスマートフォン（iOS／Android）向け最新モバイルゲーム『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の配信決定を発表。
配信日は2024年6月27日の予定で、本日より事前登録を開始している。
ここでは、プロモーションムービーや事前登録キャンペーンの情報を紹介していこう。
・公式プロモーションサイト
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
事前登録キャンペーン
本日より開始したアプリストアの事前登録者数・公式SNSフォロワー数の総計に応じて配信時に特典をプレゼント。アイルー（アバター）の着せ替え要素もあるようだ。期間は、2024年6月27日の配信開始まで。
【事前登録方法】
・「App Store（iOS）」事前登録
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
・「Google Play（Android）」事前登録
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
・「X」事前登録
https://x.com/MHPuzzles
・「LINE」事前登録
https://lin.ee/9tRCawp
ストアで事前登録を行うと、アプリがダウンロード可能になり次第ストアより通知が届く。そのほか、公式Xのフォローや公式LINEアカウントの友だち登録も事前登録キャンペーンの対象となる。
事前登録の注意事項は下記キャンペーンサイトを参照してほしい。
・事前登録キャンペーンサイト
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/?topic=cp_20240603
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
配信：カプコン
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2024年6月27日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
©CAPCOM
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