『地球防衛軍６』ほか人気タイトルやDLCがお買い得！

ディースリー・パブリッシャーは5月29日、PlayStation Storeで開催中の「DAYS OF PLAY 2024」に提供しているラインアップを公開した。開催期間は、2024年6月12日まで。

今回のセールでは、「日本ゲーム大賞2023 優秀賞」を受賞した人気アクションSTG『地球防衛軍6』が30％オフに。その『地球防衛軍６』へと繋がっていく戦いを描いた『地球防衛軍５』は70％オフとなっている。100％楽しみたいなら『5』→『6』の順で遊ぶのがおススメだ。

2024年5月23日に続編の『デジボク地球防衛軍２（略）』が発売された『デジボク地球防衛軍（略）』が50％オフで再登場。そのほか、人気PS5＆PS4ソフトが最大90％オフと超お買い得になっているのでお見逃しなく。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/293/

セール対象タイトルピックアップ！

『地球防衛軍6』

ゲーム本編：8980円 ⇒ 6286円（30％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

シーズンパス：3960円 ⇒ 2970円（25％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05

追加ミッションパック1「Lost Days」：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000001

追加ミッションパック2「Visions of Malice」：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000002

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『地球防衛軍5』

ゲーム本編：7944円 ⇒ 2383円（70％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5MASTERPKG000

シーズンパス：4991円 ⇒ 2495円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5SEASONPASS00

追加ミッションパック1「エキストラチャレンジ」：1222円 ⇒ 598円（51％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5MPACK0000001

追加ミッションパック2「スーパーチャレンジ」：1222円 ⇒ 598円（51％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5MPACK0000002

©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST』

ゲーム本編：3980円 ⇒ 1990円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER0

シーズンパス：2750円 ⇒ 1375円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-SEASONPASS000000

追加ミッションパック「新たなるシカク」襲来！：1540円 ⇒ 770円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWBADDON000400

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