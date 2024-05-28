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10連ガシャチケットやゲーム内アイテムも多数プレゼント！

『学マス』100万DL突破！伝統衣装こと「チャイルドスモック」を販売へ

2024年05月28日 19時35分更新

文● Zenon／ASCII

　バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ『学園アイドルマスター』（以下、学マス）の公式X（Twitter）にて5月28日、100万ダウンロード突破を記念した3つのキャンペーン開催が告知された。

　なお、本キャンペーンは2024年5月29日より実施となる。

100万DL突破記念キャンペーン

①学マ水曜日100万DL記念ログインボーナス

　2024年5月29日5時～6月5日4時59分にログインすると、「プラチナ10連ガシャチケット」がもらえる！

②「チャイルドスモックパック」販売

　2024年5月29日11時～6月28日9時59分にかけて、9人のアイドルに対応した新衣装「チャイルドスモック」を入手できる3つのパックを販売。3人1パックで有償ジェム1500個となる。

③「100万DL記念育成パック」プレゼント

　2024年5月29日11時～6月28日9時59分の期間中、ゲーム内ショップに無料のパックを提供。サポート強化Pt1万、マニー10万、レッスンノート100個、ベテランノート100個がもらえる。

　詳しくは公式X（Twitter）かゲーム内のお知らせを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター
ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年5月16日）
価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

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