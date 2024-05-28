バンダイナムコエンターテインメントが提供するiOS／Android向けアプリ『学園アイドルマスター』（以下、学マス）の公式X（Twitter）にて5月28日、100万ダウンロード突破を記念した3つのキャンペーン開催が告知された。

なお、本キャンペーンは2024年5月29日より実施となる。

100万DL突破記念キャンペーン

①学マ水曜日100万DL記念ログインボーナス

2024年5月29日5時～6月5日4時59分にログインすると、「プラチナ10連ガシャチケット」がもらえる！

②「チャイルドスモックパック」販売

2024年5月29日11時～6月28日9時59分にかけて、9人のアイドルに対応した新衣装「チャイルドスモック」を入手できる3つのパックを販売。3人1パックで有償ジェム1500個となる。

③「100万DL記念育成パック」プレゼント

2024年5月29日11時～6月28日9時59分の期間中、ゲーム内ショップに無料のパックを提供。サポート強化Pt1万、マニー10万、レッスンノート100個、ベテランノート100個がもらえる。

詳しくは公式X（Twitter）かゲーム内のお知らせを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.