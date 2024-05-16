えらべるPayが当たるXキャンペーンも開催！

バンダイナムコエンターテインメントは5月16日、iOS／Android向け完全新作アプリ『学園アイドルマスター』（以下、学マス）の正式サービスを開始したと発表。

「初星学園入学記念」として、好きなSSRプロデュースアイドル1枚とガシャ10連分ジュエルをプレゼントする。さらに、楽曲のサブスクリプションサービスでの配信や「えらべるPay」が当たるXキャンペーンなどの情報をお届けしよう。

▼ダウンロードはこちらから！

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6446659989?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.idolmaster_gakuen

PV第2弾

最初のアイドルは選べる！SSRカードを1枚プレゼント！

ゲームを始めて最初のプロデュースでは、9人の内から1人、気になるアイドルのSSRカードを選択してプロデュースできる。気になっていたアイドルでぜひ最初のプロデュースを始めてみてはいかがだろうか。

※「SSRプロデュースアイドル」は、チュートリアルクリア後に【ホーム>プロデュース】から選択して受け取ることができます。

リリース記念！10連分のガシャを回せるジュエルをプレゼント！

「初星学園オープンキャンパス開催記念」&「事前登録」のプレゼントとして、10連分のガシャが回せるジュエル・2500個をプレゼント！

※『ジュエル』は、チュートリアルクリア後に【ホーム>プレゼント】よりお受け取りください。

9人のソロ曲含む全10曲サブスク解禁！17日にはゲームBGMも配信予定

『学園アイドルマスター』初星学園の楽曲、全体曲の「初」と9人分のソロ曲が2024年5月16日0時に各サブスクリプションサービスにて全世界配信した。

また、2024年5月17日0時には『学園アイドルマスター』のゲームBGMを収録したオリジナルサウンドトラック（全34曲）が配信される予定。あわせて鑑賞しよう。

【5月16日配信楽曲】

全体曲 「初」

花海咲季 「Fighting My Way」

月村手毬 「Luna say maybe」

藤田ことね 「世界一可愛い私」

有村麻央 「Fluorite」

葛城リーリヤ 「白線」

倉本千奈 「Wonder Scale 」

紫雲清夏 「Tame-Lie-One-Step」

篠澤広 「光景」

姫崎莉波 「clumsy trick」

■配信概要

・配信日：2024年5月16日0時

・配信地域：全世界

・配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

・配信リンク：https://nex-tone.link/HatsuboshiGakuen

・配信PF：iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか、主要な音楽サイトより配信

・レーベル：ASOBINOTES

【5月17日配信予定楽曲】

学園アイドルマスターの舞台「初星学園」での夢に翔けるアイドル科の生徒たちと、そんな彼女たちを導き育てるプロデューサー科の生徒たちが繰り広げる、学園生活の日常を彩る青春BGMが、サウンドトラックとしてサブスク配信！

優しいピアノやクラシカルな音色、ジャズやロック、スカなどのリズムが織りなす、心躍る楽しい時間、思い悩む時期、たわいのない日常の数々……。この音楽をまとえば、ゲームに触れていない時間も、心躍る「初星学園ライフ」を、満喫できる！

■配信概要

・タイトル：学園アイドルマスター オリジナルサウンドトラック

・配信日：2024年5月17日0時（予定）

・配信地域：全世界・配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

・配信PF：iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか、主要な音楽サイトより配信

・収録曲数：全34曲

・レーベル：Bandai Namco Game Music

学園アイドルマスターリリース記念！えらべるPayプレゼントキャンペーン実施決定！

『学園アイドルマスター』のリリースを記念して期間中、10日間合計で総額100万円分の「えらべるPay」が抽選で1000名に当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定。

■開催期間

2024年5月17日11時～5月26日23時59分まで（予定）

詳細は、2024年5月17日掲載のキャンペーンポストを確認しよう。『学マス』をダウンロードのうえ、お楽しみに！

※開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

※「au PAY」は、KDDIの商標です。

【ゲーム情報】

タイトル：学園アイドルマスター

ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年5月16日）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.