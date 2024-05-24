バンダイナムコエンターテインメントは5月24日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#29」（以下、ガンダムUCE情報局#29）をYouTubeのガンダムチャンネルで配信すると発表。配信日は、2024年5月27日19時より。
2024年5月30日で2.5周年を迎える『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の最新情報を番組ではお届け。今回の生配信では「アムロシャアモード」に次ぐ、ガンダムUCEオリジナルの新作ストーリーの最新情報を紹介する予定なので、ぜひ視聴しよう。
■配信日時
2024年5月27日19時～20時（予定）
■配信ページURL
https://youtube.com/live/sBwWcmPqJXs?feature=share
■コンテンツ
・2.5周年記念キャンペーン情報
・2.5周年記念イベント情報
・2.5周年ガシャ情報
・新作ストーリー情報
・UCE整備部コーナー
・UCEアニメ感想会
・配信記念キャンペーンなど
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
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