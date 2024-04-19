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ゲーム  >  ニュース  >  スマホアプリ『ガンダムUCE』の公式生配信#28が4月22日19時に放送！

新作アニメやアップデートに関する情報などをお届け！

スマホアプリ『ガンダムUCE』の公式生配信#28が4月22日19時に放送！

2024年04月19日 14時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

スマホアプリ『ガンダムUCE』の公式生配信#28が4月22日19時に放送！

　バンダイナムコエンターテインメントは4月19日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#28」（以下、ガンダムUCE情報局#28）をYouTubeのガンダムチャンネルで実施すると発表。

　配信日は、2024年4月22日19時より。番組では新作アニメやアップデートに関する情報まで、盛りだくさんの内容をガンダムUCEの運営チームがお届けする。

■配信日時

2024年4月22日19時～20時（予定）

■配信ページURL

https://youtube.com/live/aYDdutkEc4c?feature=share

■コンテンツ

・次月のストーリー更新情報
・最新ガシャ情報
・イベント情報
・アップデート情報
・UCE整備部コーナー
・配信記念キャンペーンなど

スマホアプリ『ガンダムUCE』の公式生配信#28が4月22日19時に放送！

※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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