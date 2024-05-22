『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加コンテンツが多数ラインアップ！
「CAPCOM MAY SALE」にてPS Store／ニンテンドーeショップのラインアップをアップデート！
カプコンは5月22日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM MAY SALE」にて、PlayStation Storeとニンテンドーeショップのラインアップをアップデート。セール期間はともに2024年6月5日23時59分まで。
PlayStation Storeでは「ロックマン」シリーズをはじめ、「戦国BASARA」シリーズや『鬼武者』『帰ってきた 魔界村』『ストライダー飛竜』など名作アクションの数々が最大86％オフでラインアップ。
ニンテンドーeショップでは「囚われのパルマ」シリーズと『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加コンテンツがお買い得価格となっている。
各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM MAY SALE」特設ページでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM MAY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale03-2v8l3/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
▼セール期間：2024年6月5日23時59分まで
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2547円
セール価格【62％オフ!!】：967円
PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【71％オフ!!】：974円
PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【63％オフ!!】：1476円
PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【81％オフ!!】：965円
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『帰ってきた 魔界村』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1316円
『Capcom Arcade 2nd Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）
※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
『ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ロックマン ザ・パワーバトル』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2024年6月5日23時59分まで
Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html
通常価格：4063円
セール価格【51％オフ!!】：1990円
Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
Switch『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html
※『Capcom Arcade Stadium』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
『ファイナルファイト』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『大魔界村』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『19XX - The War Against Destiny -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『キャプテンコマンドー』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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