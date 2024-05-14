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ゲーム  >  ニュース  >  「モンスターハンター」シリーズが全世界で累計1億本を販売！

シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の続報は夏ごろを予定

「モンスターハンター」シリーズが全世界で累計1億本を販売！

2024年05月14日 15時20分更新

文● Zenon／ASCII

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念ビジュアル

　カプコンは5月14日、「モンスターハンター」シリーズの全世界での累計販売本数が1億本（※）を突破したと発表。
※2024年3月31日時点

　本シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム。ポータブル機向けの展開で社会現象を巻き起こし、国民的ゲームと呼ばれるほどの確固たる地位を築いたのち、2018年に発売した『モンスターハンター：ワールド』でシリーズを世界的ブランドへと押し上げた。

　同作は発売後7期連続で100万本以上販売し累計2500万本を突破、今なお同社史上最高本数を更新し続ける躍進を遂げている。
※『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』を含む

　また、2021年に『モンスターハンターライズ』を、2022年に同作の超大型有料拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ：サンブレイク』を展開し、両作ともにプラットフォームの拡大や長期的なグローバルでのデジタル販売を推進してきた。

　これら2作品は発売後も毎年約200万本販売し、累計では『モンスターハンターライズ』は1500万本を達成、『モンスターハンターライズ：サンブレイク』は800万本を記録した。

　こうした魅力的な新作の発売、映像や飲食・グッズなどゲームに留まらない幅広い事業展開に加え、2025年に発売するシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の発表以後ユーザーの期待感の高まりが後押しとなり、シリーズ累計販売本数1億本を突破した。
※2024年3月31日時点

　同社はデジタル戦略によるグローバル販売を強化しており、230以上の国や地域に向けタイトルの長期販売を行うことで、ユーザー層を拡大。これからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティあふれるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの期待に応えていくとしている。

【製品概要】

『モンスターハンター：ワールド』

■ジャンル：ハンティングアクション
■プラットフォーム：PlayStation 4／Xbox One／PC（Steam）
■発売日：
　PlayStation 4／Xbox One：2018年1月26日
　PC（Steam）：2018年8月9日（日本時間：2018年8月10日）
　※Xbox One版発売地域は米州・欧州のみ

『モンスターハンターライズ』

■ジャンル：ハンティングアクション
■プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4
■発売日：
　Nintendo Switch：2021年3月26日
　PC（Steam）：2022年1月13日
　Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4：2023年1月20日

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

■ジャンル：ハンティングアクション
■プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4
■発売日：
　Nintendo Switch／PC（Steam）：2022年6月30日
　Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4：2023年4月28日

『モンスターハンターワイルズ』

■プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
■発売日：2025年予定

・『モンスターハンターワイルズ』 公式サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/
・『モンスターハンターワイルズ』 公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/MH_Wilds

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

©CAPCOM

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