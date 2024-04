SEVENTEENのファンや来街者をまちをあげて歓迎　「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」5月17日～26日開催

横浜市は5月17日~26日、「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」の開催にあわせた「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」を開催する。



SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPANは、世界で活躍する13人組グループSEVENTEENの日本初のスタジアムツアー。5月25日・26日には横浜の日産スタジアムにて公演を実施。これにあわせ、横浜の街と「SEVENTEEN」のコラボレーションを楽しんでもらえるよう、まちを盛り上げるさまざまなイベントを実施する。



グループの公式カラーをテーマにした花火の打上や、施設ライトアップ、デジタルスタンプラリー等、公演が行われる新横浜エリアから都心臨海部まで横浜全体で展開し、ファンや来街者を歓迎する。

SEVENTEEN公式カラーをテーマにした花火打上

打上日時:5月18日・26日 いずれも20時~20時5分

打上場所:新港ふ頭

※詳細はこちら

SEVENTEEN公式カラーテーマライトアップ

横浜都心臨海部の施設をSEVENTEENの公式カラーをテーマにしたピンクとブルーでライトアップ。



期間:5月17日~26日

ライトアップ時間:原則として日没~22時(一部施設によって異なる)

参加予定施設:7施設



デジタルスタンプラリー

横浜の都心臨海部の商業施設や観光スポットに設置されたスポットを巡りながらデジタルスタンプ(ポイント)を集め、集めたポイントによって限定ランダムフォトカードと引換えることができる。さらに、対象店舗等の利用で限定ノベルティーをプレゼント。



期間:5月17日~26日(一部施設によって異なる)

参加予定施設・観光スポット(15施設)



フォトスポットの設置

参加予定施設:4施設



スペシャルコラボレーション企画

横浜市交通局

特別券面デザインの「みなとぶらりチケットワイド」を発売。みなとぶらりチケットワイドは1枚で横浜市営地下鉄ブルーライン(横浜駅~吉野町駅、新横浜駅)とベイエリアを中心に横浜市営バス・神奈中バスが1日乗り放題、およそ120店舗での特典サービスが受けられる。



発売期間:5月17日~5月26日

発売価格:大人750円/小児380円

※詳細はこちら

横浜マリンタワー

横浜ツアー限定デザインアクリルフォトボード付き展望フロアデイチケットや、SEVENTEEN デザインハートロックの販売、さらに、展望フロアでの花火×ミュージックビデオの特別上映。

※詳細はこちら



横浜港大さん橋国際客船ターミナル

SEVENTEENへのメッセージを書いて投函できるオリジナルポスト「SEVENTEEN THE CITY meet BOARD」を設置(5月17日~5月26日 9時~21時30分)。



横浜市役所

横浜市役所2階プレゼンテーションスペースにてSEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMAの各種イベントの実施施設を地図上にプロットして案内する特別展示を実施(5月17日~5月26日 9時~20時)。



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。