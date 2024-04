アクリルフォトボード付き展望フロアチケットも販売　横浜マリンタワー×SEVENTEENコラボ企画を5月17日～26日開催

横浜マリンタワーは5月17日~5月26日の期間に、世界で活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」のコラボレーション企画を実施する。



SEVENTEENの日本初となるスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」が日産スタジアムで5月25日・26日に開催されることを記念した企画。5月17日~26日の期間、まちを盛り上げる「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」へ参画して行うもの。



アクリルフォトボードがついた横浜マリンタワーの展望フロアチケットと、横浜マリンタワーの人気オリジナルグッズ「ハートロック」をSEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMAオリジナルデザインで限定販売。

アクリルフォトボード付き展望フロアチケットはウェブサイト、および引換日(5月17日~5月26日)のみ現地販売。オリジナルデザインハートロックはウェブサイトでのみの販売。ウェブサイトでのチケットは販売開始日時は4月25日12時より。

各日80名限定で、SEVENTEENカラーをテーマにした演出の花火打ち上げ日に、展望フロアから花火が楽しめる鑑賞入場チケット(+アクリルフォトボード付)を販売。19時~20時30分の花火打ち上げ以外の時間は、展望フロアにて夜景が見えるガラス面にミュージックビデオを上映する。



鑑賞入場チケット(+アクリルフォトボード付)

販売開始日:4月25日12時~

開催日時:5月18日、25日、26日

19時入場開始(20時から5分間花火)/20時半退場

価格:3500円/枚

販売場所:ウェブサイトでのみ販売

※5月25日は横浜スパークリングトワイライト(SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA対象外)となる

※購入は1人4枚まで



また、横浜マリンタワーがSEVENTEEN公式カラー「Rose Quartz(ローズ クォーツ)& Serenity(セレニティ)」で輝く特別演出ライトアップを実施する。



SEVENTEEN公式カラー 特別演出ライトアップ

点灯日:5月21日~26日

点灯時間:日没~23時59分



このほか、横浜マリンタワーは、SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA企画のデジタルスタンプラリー参加施設となる。詳細は、特設ウェブサイトを確認のこと。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。