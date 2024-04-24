ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月24日、日本国内のPlayStation StoreにてPlayStation 5／PlayStation 4の対象タイトルを最大80％オフの価格で提供する「Golden Week Sale」を開催した。セール期間は2024年5月8日までとなる。
▼「Golden Week Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f
※セール内容は予告なく変更になる場合があります。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO Z」対象コンテンツをPS Storeでご購入いただく際はクレジットカードによる決済が必要です。
「Golden Week Sale」対象タイトルピックアップ
『龍が如く８』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9680円
⇒セール割引後価格：6776円＜30％オフ＞
・CERO：D（17歳以上対象）
『龍が如く８』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000
©SEGA
『Street Fighter 6』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：格闘
・通常販売価格：7990円
⇒セール割引後価格：5273円＜34％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
『Street Fighter 6』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』
・発売元：アトラス
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：1万5730円
⇒セール割引後価格：1万1325円＜28％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA07651_00-ADDCONTENT200012
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
『ホグワーツ・レガシー』
・発売元：ワーナー ブラザース ジャパン
・フォーマット：PS5
・ジャンル：そのほか
・通常販売価格：9878円
⇒セール割引後価格：4939円＜50％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
『ホグワーツ・レガシー』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01
PS4版『ホグワーツ・レガシー』も50％オフ！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
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※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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