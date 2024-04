OpenAI「GPT-4」日本語特化のカスタムモデル発表　日本法人開設に合わせて

OpenAIは4月14日(現地時間)、アジアでの最初の拠点として東京にオフィスを設立したことを発表。同時に、日本語に特化して最適化されたGPT-4カスタムモデルの提供開始も明らかにした。

新たに設立された日本法人「OpenAI Japan」では、政府、地元企業、研究機関と協力し、日本独自のニーズに応える安全なAIツールの開発を目指す。

同法人の社長には元AWSジャパンの社長を務めた長﨑忠雄氏が就任。「セールスと事業開発をリードし、併せて渉外、製品およびサービスに関する計画、コミュニケーション、オペレーションなどを担うチームを構築」と述べている。

Introducing OpenAI Japan, our first office in Asia, along with a new GPT-4 custom model specifically optimized for 日本語 (the Japanese language). https://t.co/mIcCpbC18mpic.twitter.com/UJjQpBjKsO