スケーターおすすめメニューを食べよう！ 「プリンスアイスワールド」横浜公演とのコラボ企画

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローは「プリンスアイスワールド」横浜公演を主催するブルーミューズと連携し、4月13日~5月12日に、横浜市内16のカフェと連携したコラボ企画を実施する。

「カフェコラボ企画」では、2024年度プリンスアイスワールドチームとして活動するスケーター25名それぞれが横浜市内16のカフェ・レストランのメニューから1つずつ「おすすめメニュー」を選び、合計25種類を紹介。

同メニューを注文すると、オリジナルステッカーがプレゼントされる。

さらに、上記16のカフェを含む29ヵ所では、おでかけアプリ「my route」を活用した「スタンプラリー企画」を実施。

各施設に設置されたQRコードをスマホなどで読み取ると、スタンプが取得可能。集めたスタンプの数によって、プリンスアイスワールド横浜公演全出演者のサイン入りプログラムなどの賞品が当たる抽選に応募できる。

カフェコラボ企画



キャンペーン内容:対象店舗にて、各スケーターの「おすすめメニュー」を注文すると、1つのメニューにつき1枚オリジナルステッカーをプレゼント

実施期間:4月13日~5月12日

※店舗により営業日時が異なる

対象店舗(五十音順):

ICONIC STAGE

Salon de Parfait by UNI COFFEE ROASTERY

THE WHARF HOUSE YAMASHITA KOEN

STORY CAFE - キュービックプラザ新横浜店

フォリウム フロリス タカラヅカ サロン・ド・馬車道

UNI COFFEE ROASTERY(関内南口店、日本大通り店、MARK IS みなとみらい店、横浜赤レンガ倉庫店、横浜岡野店、横浜ジョイナス店、横浜元町店)

新横浜プリンスホテル ロビーラウンジ ロッソ(1F)

新横浜プリンスペペ内対象店舗(スタンド バイ オーガニック マーケット、ピッツェリア マルデナポリ、モクオラ ディキシーダイナー)

スタンプラリー企画

実施内容:スマホで行うデジタルスタンプラリー。横浜市内の29スポットに設置されたQRコードからスタンプをゲットできる。取得スタンプ数(1P、10P、コンプリート)に応じて応募すると抽選で賞品が当たる

実施期間:4月13日~5月12日

※一部店舗は開始日が異なる

※施設により営業時間のみスタンプ取得が可能

賞品:

★1P取得

プリンスアイスワールド オリジナル画像 全員

★10P取得

プリンスアイスワールド横浜公演 出演ゲスト1名のサイン 30名

★コンプリート賞

プリンスアイスワールド横浜公演 全出演者のサイン入り プログラム 5名

対象施設(五十音順):

上記、「カフェコラボ企画」対象16店舗、大佛次郎記念館、KOSÉ新横浜スケートセンター、桜木町駅観光案内所、三溪園、新横浜観光インフォメーション(新横浜駅新幹線東口改札前)、ChinaTown80、横濱ハイカラきもの館 山下町店、マリンFM (ハンマーヘッドスタジオ、マリナードスタジオ)、YOKOHAMA AIR CABIN(運河パーク駅)、横浜駅観光案内所、よこはまコスモワールド、横浜マリンタワー

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。