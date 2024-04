「ChatGPT」ユーザー登録なしで誰でも使えるように

OpenAIは4月1日(現地時間)、同社のチャット型AI「ChatGPT」を、ユーザー登録なしで利用できるよう仕様を変更するとともに、不適切なコンテンツを生成するリスクを減らすため新たなコンテンツセーフガードを導入した。

We’re rolling out the ability to start using ChatGPT instantly, without needing to sign-up, so it's even easier to experience the potential of AI. https://t.co/juhjKfQaoDpic.twitter.com/TIVoX8KFDB