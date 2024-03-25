文字起こし／翻訳／要約サービス「One Minutes」、音声ファイルからも利用可能に
quintetは3月18日、文字起こし／翻訳／要約サービス「One Minutes」のAI機能を強化し、音声ファイルからの利用に開始した。
One Minutesはこれまで、会話のリアルタイム文字起こし・多言語翻訳に注力していたが、ネット回線や電波が無い／悪い環境ではOne Minutesを満足に使うことができないため、多くのユーザーから音声ファイルアップロード機能の要望があったという。
quintetでは利用者からの要望を踏まえ、音声ファイルを分析して自動で文字起こし・翻訳・要約する機能の開発。音声ファイル分析機能は、文字起こし（会話されている言語で文字起こし）できるほか、それを指定の言語に翻訳、または内容を「おまかせ要約」機能でサマライズできる。
1ファイルあたりの時間制限は2時間、「One Minutes Businessプラン」ユーザー限定で利用できる（追加料金不要）。
・音声ファイル分析のサンプル
サンプル対象：2023年12月のGoogle AI summit
サンプルドキュメント
出力項目：おまかせ要約・文字起こし&翻訳文