イーロン・マスク、生成AI「Grok」無償公開　OpenAIに対抗

イーロン・マスク氏が率いるXの関連会社xAIは3月17日(現地時間)、同社が2023年11月5日(現地時間)に発表した)、GPT-3.5やClaude-2に匹敵する性能を持った独自の大規模言語モデル(LLM)「Grok-1」の重みとアーキテクチャーを、マスク氏のXへの投稿どおりオープンソース(Apache-2.0 license)で公開した。

3140億パラメーターを持つMoEモデル

「Grok-1」は、3140億のパラメータを持つMixture-of-Experts(MoE)というアーキテクチャを採用したモデル。大量のテキストデータで学習されたベースモデルだが、ファインチューニング前のため、そのままではChatGPTのようにチャット形式で利用することはできない。

MoEには、複数の「エキスパート」と呼ばれる独立したニューラルネットワークが存在し、各トークンに対して最も適切なエキスパートが選択されて、処理される。これにより、すべてのパラメータを常に使用する必要がなくなり、計算効率が向上するという。

マスク氏の宣言通りオープンソース(Apache 2.0ライセンス)でGitHubにて公開されるため、商用・非商用を問わず、誰でも自由に使用、変更、配布することができる。

「░W░E░I░G░H░T░S░I░N░B░I░O░」とは?

公開に遡ることおよそ1週間前の3月11日、イーロン・マスク氏は「This week, @xAI will open source Grok(今週Grokをオープンソース化する)」とXに投稿、それに答える形で本日(18日)、「Grok」公式アカウントが「░W░E░I░G░H░T░S░I░N░B░I░O░」とXに投稿した。「WEIGHTS IN BIO(重みはBioに)」という意味だろう。

「重み」とはモデルのパラメータを指し、モデルが学習によって獲得した知識を表現したものだ。

実際「Grok」アカウントのBio(プロフィール)に書かれたアドレスにアクセスすると、

巨大な重みファイル(Checkpoint)がダウンロード可能な状態になっている。とはいえ、3140億のパラメータを持つ巨大モデルなので利用できる環境も限られてくるだろう。

なお、「░W░E░I░G░H░T░S░I░N░B░I░O░」は「Weights in Billions(数十億の重み)」という解釈もできる。

OpenAIを煽り散らかすマスク氏

Grokの公開を受け、ChatGPTの公式アカウントが「stole my whole joke(ジョークを盗んだな?)」と反応すると、マスク氏は間髪入れず「Tell us more about the “Open” part of OpenAI …(OpenAIのオープンな部分を教えてくれよ)」と応酬。マスク氏のOpenAIに対するフラストレーションは相当なものだとうかがえる。