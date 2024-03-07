『デジボク2』2024年5月23日発売決定記念で『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』が55％オフ！
最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3P決算セール」を開催中
ディースリー・パブリッシャーは3月7日、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトが最大84％オフで購入できるニンテンドーeショップセール「D3P決算セール」を開催。開催期間は、2024年3月27日まで。
今回のセールでは、「どこかで見た！」で話題沸騰の『あのゲー』や、巨大生物が圧倒的な物量で迫り来るアクションTPS『地球防衛軍4.1』、新作が5月にリリースとなる『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』など、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引セール実施中だ。
この機会に、気になるタイトルをチェックしてみてはいかがだろうか。
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールリスト
ピックアップタイトル
『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』
通常価格：5980円 ⇒ セール価格：2690円（55％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html
©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S
『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
通常価格：5980円 ⇒ セール価格：3880円（35％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
『どこかで見た“あのゲー“ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？』
通常価格：1111円 ⇒ セール価格：880円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063974.html
©2023 D3PUBLISHER
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
通常価格：7920円 ⇒ セール価格：3960円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
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