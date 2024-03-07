ディースリー・パブリッシャーは3月7日、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトが最大84％オフで購入できるニンテンドーeショップセール「D3P決算セール」を開催。開催期間は、2024年3月27日まで。

今回のセールでは、「どこかで見た！」で話題沸騰の『あのゲー』や、巨大生物が圧倒的な物量で迫り来るアクションTPS『地球防衛軍4.1』、新作が5月にリリースとなる『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』など、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引セール実施中だ。

この機会に、気になるタイトルをチェックしてみてはいかがだろうか。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールリスト

ピックアップタイトル

『デジボク地球防衛軍（略）D3P THE BEST Deluxe Edition』

通常価格：5980円 ⇒ セール価格：2690円（55％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

通常価格：5980円 ⇒ セール価格：3880円（35％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『どこかで見た“あのゲー“ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？』

通常価格：1111円 ⇒ セール価格：880円（20％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063974.html

©2023 D3PUBLISHER

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

通常価格：7920円 ⇒ セール価格：3960円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER