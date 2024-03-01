スクウェア・エニックスは3月1日、iOS／Android／PC（Steam）向けタイトル『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』（ファイナルファンタジーVII エバークライシス）において、Half Anniversaryカウントダウンキャンペーンを開始したと発表。本作は2024年3月7日に0.5周年を迎える。
ログインボーナスおよびミッション達成で、最大ブルークリスタル×2500やガチャチケット×100を獲得できる。
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
「ザックス&マット新武器PUガチャ」開催中！
現在、ザックスが装備可能な武器「神羅軍儀礼剣Za」とマットが装備可能な武器「センティピード」の出現率が上昇しているガチャを開催中。また、スタンプシートではザックスの新ウェアを獲得できる。期間は、2024年3月11日10時59分まで。
※スタンプシートのスタンプは該当するガチャを「10回引く」を行なったときにのみ押されます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII EVER CRISIS
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2023年9月7日）
PC（Steam）：配信中（2023年12月7日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© SQUARE ENIX Powered by Applibot, Inc.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE
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