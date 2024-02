X、ブログ機能追加へ　有料ユーザー向け

Xでエンジニアを務めるEric Farraro(@EFarraro)氏は2月14日(現地時間)、同氏のXアカウントを通じて、Xが一部ユーザーを対象に長編記事の投稿機能をテストしていることを明らかにした。

「X記事」と呼ばれる本機能では、ブログのように見出し付きのテキストと写真を組み合わせた長文記事を投稿可能。タイムライン上では記事のタイトルやサムネイル画像のみが表示され、タップすると全文を読むことができる仕組みだ。

プロフィールページにも新しく「記事」というタブが追加され、各ユーザーがX記事として投稿した内容は、こちらでまとめて確認できる。

同氏によると2月14日(現地時間)現在、X記事は正式公開前のテスト段階にあり、詳細は後日改めて発表するとのこと。同氏の投稿を読む限り、本機能は「Xプレミアムプラス」ユーザー向けのようだ。

We're doing a staged rollout to gather some feedback before rolling out to a broader group of Premium+ users. Will share more info about it soon.